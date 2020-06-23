【01車費計算機】港鐵車費八折　津貼門檻降至200元　即計慳多少

因新冠肺炎而推出的第二輪「防疫抗疫基金」資助市民車費。由7月1日起至2021年1月1日，港鐵推出「程程20%車費扣減」，市民每程可享八折優惠。同時，公共交通費用補貼計劃進一步加碼，由7月起領取門檻由400元下調至200元。

若市民持成人八達通並於周一至周五（非公眾假期）、早上7時15分至8時15分在指定45個市區車站拍卡出閘，更一併可享六五折的「早晨折扣優惠」。

《香港01》特設車費計算機，讓你立即計算每程能「慳」多少車費，以及在新安排下可獲多少交通津貼，手機App用戶請點下圖，開始使用計算機。