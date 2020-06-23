【01車費計算機】港鐵車費八折　津貼門檻降至200元　即計慳多少

撰文：林芷童
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因新冠肺炎而推出的第二輪「防疫抗疫基金」資助市民車費。由7月1日起至2021年1月1日，港鐵推出「程程20%車費扣減」，市民每程可享八折優惠。同時，公共交通費用補貼計劃進一步加碼，由7月起領取門檻由400元下調至200元。
若市民持成人八達通並於周一至周五（非公眾假期）、早上7時15分至8時15分在指定45個市區車站拍卡出閘，更一併可享六五折的「早晨折扣優惠」。
《香港01》特設車費計算機，讓你立即計算每程能「慳」多少車費，以及在新安排下可獲多少交通津貼，手機App用戶請點下圖，開始使用計算機。
【01車費計算機】(2020年更新版）* 因「早晨折扣優惠」需在指定時間和地點出閘，計算機暫未提供相關功能。
以荃灣站前往中環站為例，八達通成人票價為15.2元，在扣除「程程20%車費扣減」和「早晨折扣優惠」，實際車資將為6.8元。假設一個月上班20天，上班一程可盡享「早鳥優惠」和「車費八折優惠」，車費為6.84元；而下班一程則可享「車費八折優惠」，車費為12.16元，上班日的總車費為19元。一個月的通勤總交通花費為380元，而受津貼門檻下調至200元，原本無法獲得津貼，但在7月1日開始則可每月領取津貼為59.4元。
實際車資︰
上班車費：$15.2 -（$15.2 x 20%）-（$15.2 x 35%）= $6.84
下班車費：$15.2 x 80% = $12.16
上班日交通費 = $19
每月總交通費 = $19 x 20 = $380
交通津貼︰
（380-200）x 33.3% = $59.4
若市民持成人八達通並於周一至周五（非公眾假期）、早上7時15分至8時15分在指定45個市區車站拍卡出閘，更一併可享六五折的「早晨折扣優惠」。（港鐵截圖）