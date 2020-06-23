機管局與21家銀行簽訂5年期350億元貸款　國家開發銀行牽頭

機管局宣布，今日（23日）與21家本地及國際銀行簽訂五年期350億港元貸款，當中包括金額同樣為 175 億港元的定期貸款及循環貸款。貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加82個基點，是自疫情爆發以來，同年期俱樂部式或銀團貸款交易中的最低利率水平。貸款將用作三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

第三條跑道預計2022年啟用，三跑系統於2024年運作。(資料圖片)

機管局指，原訂計劃籌集200億港元貸款，由於多家銀行踴躍參與，並考慮到其日後的資金需求，決定將貸款額增加至350億港元。機管局主席蘇澤光表示，今次貨款規模顯示金融界對機管局，以及香港國際機場的長遠發展前景充滿信心。

蘇澤光又說，三跑道系統項目進展良好，預計第三條跑道將如期在 2022 年開始投入服務，而整個三跑道系統將於 2024 年啟用。

在今次貸款中，負責委託牽頭安排簿記行及顧問是國家開發銀行香港分行，而委託牽頭安排簿記行及協調行，分別是中國銀行（香港）有限公司、三井住友銀行、澳新銀行集團有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司。

機管局與21家銀行簽訂350億元貨款協議。(資料圖片)

其他參與銀行如下；

委託牽頭安排簿記行：

中國工商銀行（亞洲）有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

委託牽頭安排行：

中國農業銀行股份有限公司香港分行

花旗環球金融亞洲有限公司

牽頭安排行：

集友銀行有限公司

加拿大豐業銀行香港分行

東方匯理銀行

中國光大銀行股份有限公司香港分行

招商永隆銀行有限公司

大新銀行有限公司

星展銀行有限公司

恒生銀行有限公司

瑞穗銀行

華僑銀行

上海商業銀行