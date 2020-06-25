空姐牛肉飯老闆提私人檢控告梁家榮　裁判官拒批申請

香港電台及廣播處長梁家榮早前遭一名女商人私人檢控，指他監管節目方面涉嫌干犯5項公職人員行為失當罪。署理主任裁判官鄧少雄於本月拒批其申請，指女商人未能提供一個表證成立的案情。而根據頒發的判詞，提出檢控的女商人，為被標籤成「藍店」的神戶食堂空姐牛肉飯的老闆娘郭德英。

郭指《頭條新聞>中的「驚方信息」環節 誤導市民

根據判詞，郭德英指梁家榮身為香港電台廣播處處長，故意及蓄意作出失當行為，包括製作及播放節《左右紅藍綠》中的「評警方圍攻大學校園事件」，未能提供準確而持平的新聞報導、資訊、觀點及分析； 製作及播放《頭條新聞》中的「驚方信息」環節，誤導市民對警隊產生錯誤看法；策劃、製作及播放節目《The Pulse》，訪問世衛組織官員，應否接納台灣加入該組織作為成員，違反《基本法》及一個中國的原則。

此外，梁亦涉過香港電台第一台以整個新聞時段，以嘉許手法報導佔中行動主犯之一的陳健民的出獄過程。

郭德英指，梁家榮（圖）身為香港電台廣播處處長，故意及蓄意作出失當行為。（資料圖片）

官指文件中未有表面證據 顯示梁作出失當行為

惟鄧官指，根據郭的文件，她在電視或網上觀看了有關節目後，就認為梁先生干犯有關控罪。惟從她的文件中，未有表面證據顯示梁故意及蓄意疏忽職守或作出失當行為。

容海恩與律師陳永良於本年4月底代表一名女商人到沙田裁判法院，向梁家榮提出私人檢控。當時陳稱提出私人檢控的是一名沒有政黨背景的香港女商人，但未有進一步透露其身份。

案件編號：STMP 136/2020