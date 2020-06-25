新冠肺炎｜化驗師如防疫守門員　生日遇本港首確個案：為工作留守

本港公共衞生化驗服務處自1月起提供新冠肺炎病毒檢測服務，一眾醫務化驗師擔當起防疫的守門員，高峰期每天需檢測3000至4000個樣本，以期盡早識別患者，減低社區傳播風險。 有醫務化驗師憶述，本港發現首宗初步陽性個案時，氣氛十分緊張，一再抽取樣本，反覆化驗，「那天正巧是我生日，結果我沒出去吃飯慶祝，只留守工作。」 衞生署公共衞生化驗服務處自行研發檢測方式，準確度更高至近乎百分百，「即使每毫升標本只有病毒個體200個，我們都可檢測出來，靈敏度達99至100%。」

公共衞生化驗服務處的醫務化驗師為當局收集所得的深喉唾液樣本安排新型冠狀病毒檢測。 （政府新聞網圖片）

《政府新聞網》訪問了衞生署公共衞生化驗服務處醫務化驗師伍婉儀，她指對發現首宗初步陽性個案的情景仍歷歷在目，「那是臨近下班時間，五點左右，大家都很緊張，一再抽取樣本，反覆化驗。那天正巧是我生日，結果我沒出去吃飯慶祝，只留守工作。」

化驗室最高紀錄 一日檢測4千樣本

本港在3月下旬迎來疫情高峰期，化驗室要處理以倍數上升的檢測量，其他時候也忙於應付突發事件，例如2月世界夢號郵輪檢疫、6月沙田瀝源邨祿泉樓居民撤離等。當局化驗室的最高紀錄是一日內檢測4,000個樣本，20多位病毒分子生物化驗師日以繼夜接力，原本負責化驗細菌、食物安全等範疇的人手也調派增援。伍婉儀表示，他們每天要完成所有檢測，「團隊成員吃飯時間才10多分鐘，吃完又要繼續化驗。」

醫務化驗師伍婉儀說，化驗室不時應付突發事件，最高紀錄是一天檢測4,000個樣本。 (政府新聞網圖片)

除檢測交來的深喉唾液樣本外，化驗室也化驗環境樣本。例如衞生署曾派員到北角福慧精舍佛堂採集經書、跪毯等樣本，由化驗室檢測。伍婉儀稱，環境樣本的病毒數量通常偏低，他們會重覆檢驗，以確保沒有「走漏」，「每個樣本最少要化驗十次，並要連續十次呈陰性才把結果定為陰性。」

公共衞生化驗服務處位於石硤尾，該處使用的檢測由自家研發而來，該處科學主任鄭國柱指，核酸檢測是目前檢測新冠病毒的最準確方法，樣本送抵化驗室後，化驗人員先作前期處理，再抽取核酸，添加試劑，用上聚合酶鏈反應（PCR）檢測，便可藉樣本釋出的螢光信號確定是否對新冠病毒呈陽性反應。

核酸檢測是目前檢測新冠病毒最準確方法，公共衞生化驗服務處科學主任鄭國柱負責研發該技術所需的引物和探針。 (政府新聞網圖片)

鄭國柱一手設計PCR檢測所需的引物和探針，技術經香港實驗所認可計劃認可。他表示，此技術可配合化驗室已有儀器和試劑，檢測結果十分準確，「即使每毫升標本只有病毒個體200個，我們的PCR都可檢測出來，靈敏度達99至100%。我們並測試特異度，證實不會出現假陽性、假陰性結果。」

截至6月22日，衞生署及醫管局共檢測逾32萬個樣本。自上周起，衞生署把監察計劃進一步擴至巴士司機。