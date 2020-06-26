長者疫情下留家感抑鬱、焦慮　長者安居協會撥出6萬多個關懷電話

新冠肺炎持續數月，本地疫情逐漸緩和。長者安居協會主席方敏生今日（26日）出席新城節目，直指在疫情下，大批長者因不能外出，抑鬱、焦慮情況嚴重，協會主動透過熱線，在過3個月間撥出6萬多個電話。經濟不景，失業率持續上升，她提到近日亦收到求助個案，有長者同住的兒子患有長期病，近日更面對失業情況，情緒暴躁，甚至發生家暴事件。她呼籲，除身體不適外，長者亦可就情緒問題致電熱線。

方敏生亦提到，由於疫情關係，有長者不敢覆診，或覆診時間被押後。她透露，有個案是年過80的夫婦，致電到中心求助，伯伯原定3月底接受白內障手術，奈何擔心沒人照顧不良於行的妻子，平日又面對不夠口罩的情況。有見及此，協會過去數月亦有提供陪診、協助取藥的服務，亦派出近20萬個消毒物資包。



推智能手錶、平安鐘二合一



為更有效支援長者，協會近日亦推出「一線通智能手錶」，方敏生解釋產品研發近兩年，手錶功能包括設定位追蹤，以方便家人得知長者實時位置，又連結熱線中心支援服務，方便長者適時求助。她指，月費為290元，最少簽約兩年及需預繳3個月，手錶則「零機價」。