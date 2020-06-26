新冠肺炎｜阿聯酋航空「疫機」10遊客入檢疫中心　六大疑團仍未解

上周六（20日）乘搭阿聯酋航空EK380航班來港的11名旅客於由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，其中一人返回杜拜，餘下滯留機場5天，至本周三事件才曝光。由於同機有26名由巴基斯坦返港居民確診，衞生當局憂慮他們受到感染，於周四凌晨安排餘下10人到鯉魚門公園度假村接受檢疫及隔離。衞生署今日表示，10人的樣本均對新冠肺炎呈陰性反應。 事件的來龍去脈，仍有六大疑團未解開。記者三天來向阿聯酋航空、機管局、保安局、食衞局及衞生署查詢，未能獲得答覆。

10名阿聯酋航空「疫機」的旅客上周六抵港後，因未能轉機到內地，一直滯留機場。（讀者提供）

一人已返回杜拜 滯港十人病毒檢測呈陰性

11名旅客於本月20日乘搭阿聯酋航空EK380由杜拜抵港，欲經香港往內地，卻沒持登機證。他們之後一直逗留機場禁區，其中一人已返回杜拜，據悉餘下10人堅持前往內地。衞生署今日表示，就該批非港人旅客，當中9名正在檢疫中心人士的樣本全部對新冠肺炎病毒檢測呈陰性反應。就昨日因出現徵狀而需送院治理的人士，其檢測結果亦為陰性，已送返檢疫中心繼續接受檢疫。

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1. 旅客的國籍

據悉，被送院的旅客為20歲杜拜女子，為當地公民，她在內地就讀大學，其餘10人是否均是內地人仍然未明。

2. 旅客的出發地

杜拜是亞洲熱門的轉機點之一，該11名旅客於上周六（20日）乘搭阿聯酋航空EK380航班，同機有26巴基斯坦裔本港居民入境後，確診新型肺炎。他們均由巴基斯坦前往杜拜，再轉機到港。

至於那11名旅客是從杜拜出發，抑或從其他地方到杜拜轉機來港，謎底未有解開。有消息指，他們已在杜拜停留數月，惟未獲當局確認。

阿聯酋航空每周有三班EK380由杜拜來港，近期多班機都有乘客確診新冠肺炎，絕大部分為巴基斯坦裔香港居民。（阿聯酋航空網頁）

3. 阿聯酋職員是否有檢查旅客身份及各地出入境要求

阿聯酋航空回應事件時，表示了解現行實施的旅遊出境措施，並不允許旅客由香港轉機至中國內地。因此，他們計劃乘搭的轉機航班亦不准許登機。

但職員若有恰當檢查旅客的身份和了解中港兩地的出入境要求，理應清楚他們無法按計劃從本港轉機至內地，亦無法入境本港，所以當日讓他們登機來港的原因未明。

4. 當局根據甚麼條例安排他們入住檢疫中心

消息指，拒絕回杜拜的10人被入境處拒絕入境本港；而政務司司長亦沒有行使有關法例下賦予司長的豁免權，容許有關人士入境。但該10名被拒入境的旅客，分別踏足公立醫院和鯉魚門公園度假村，政府未有交代他們以甚麼方式批准。

5. 旅客檢疫後何去何從

據了解，倘旅客無法轉機，滯留中轉地方，一般會被遣送到出發地。今次10人獲安排入住鯉魚門公園度假村接受檢疫，未知他們的檢疫期是否照常14天，亦未知他們之後將被送往何地。

6. 檢疫費用由誰負責

衞生署未有交代，是否會向該10名旅客收取檢疫的費用，亦未知涉及款項是多少。政府曾於3月表示，向入住政府提供的暫住設施，包括曹公潭戶外康樂中心、西貢戶外康樂中心或麥理浩夫人度假村的人士收取每日200元，作為入住及膳食收費。

譚文豪表示，航空公司有責任檢查清楚旅客的護照，是否有權入境該航班的目的地。（資料圖片）

譚文豪：不排除阿聯酋航空職員混淆中港護照​

曾任機師的立法會議員譚文豪表示，航空公司有責任檢查清楚旅客的護照，是否有權入境該航班的目的地，不排除阿聯酋航空職員混淆中港護照，或搞錯入境要求。但他強調，該11名旅客需付最大責任，「佢哋根本都無去大陸嘅機票，講咩要轉機？佢哋點樣解釋？」

他又稱，機管局於6月20日已知悉事件，但衞生署於6月24日才接獲報告，批評政府通報機制緩慢，變相等於置機場員工於不顧，「佢哋無確診係好彩，當時點知佢哋有無受感染？」他相信衞生署基於人道理由，安排10人入住檢疫中心，認為他們應該自付檢疫費用。