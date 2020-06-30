輔警總部捐血活動腰斬　醫管局發指引：員工勿戴令人反感冒犯飾物

紅十字會輸血服務中心上周二（23日）到九龍灣輔警總部合辦捐血活動，疑有警員不滿一名抽血員身上佩戴示威飾物，活動最終腰斬。 輸血服務的運作及人員管理屬於醫院管理局掌管，醫管局今天（30日）向全體員工發出電郵，指員工在工作時和在工作場所不應穿戴或展示任何會令人反感，或引致病人、服務受眾、市民大眾和同事不信任，或被認為可能導致有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件。員工如沒有遵從醫管局行為守則、相關政策或指引，當局會根據既定的病人、公眾人士、員工投訴機制及人力資源政策作適切跟進。

醫管局今天各全體員工發出電郵，指員工不應穿戴令人反感、冒犯的飾物。（醫管局員工提供）

有醫管局員工向《香港01》提供一封由醫管局總辦事處人力資源部發出的電郵截圖，該電郵指出，醫管局作為公營機構，「須就我們的行為向社會負責。」醫管局及其員工需致力保障及維護局方及員工個人的聲譽、專業精神及品格操守。員工在履行職責時，需符合相關醫管局的條例和守則包括醫管局行為守則及人力資源政策。電郵內容指，「作為員工，我們有責任遵守我們的專業行為守則。當在公務上代表醫管局時，我們需保持政治中立，同時亦保持及照顧社會的觀感。」

九龍灣輔警總部。（資料圖片／陳浩然攝）

電郵內容提到，員工在工作時的衣著守則是提升醫管局作為醫療專業的機構形象。因此，員工在工作時及在工作場所中，其服飾(無論是否穿著工作制服)、舉止及行為應表現專業形象，並給予病人、服務受眾及市民大眾足夠的信心。員工在工作時和在工作場所不應穿戴或展示任何會令人反感，或引致病人、服務受眾、市民大眾和同事不信任，或被認為可能導致有偏頗及感覺被冒犯的飾物或物件。

電郵尾段指出，「我們深信同事會竭力確保醫管局專業的服務，並遵守既定準則。」員工如沒有遵從醫管局行為守則、相關政策或指引，當局會根據既定的病人、公眾人士、員工投訴機制及人力資源政策作適切跟進。