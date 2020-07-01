港版國安法｜譚耀宗評同類案件：由執法部門決定是否引新法檢控

《港區國安法》在昨（6月30日）晚11時起刊憲生效，旋即迎來今日（ 7月1日）將舉行的七一遊行。對於條例中一些犯法行為，例如破壞交通工具，與現時法例重疊，全國人大常委譚耀宗表示，採用原有法例，抑或《港區國安法》檢控，由執法及檢控部門自行決定。香港基本法委員會副主任譚惠珠則稱，需視乎具體行為，例如以恐怖活動罪恐告，是否涉及有組織的行為，而且構成嚴重損傷，公眾感到受威嚇，並非個別刑事毀壞行為。她又稱，法例並無追溯力，希望危害國家安全的人士「收手」，讓一國兩制重回正軌。

譚惠珠表示法例並無追溯力，希望危害國家安全的人士「收手」（資料圖片）

譚耀宗和10名列席人大常委會會議的港區人大代表，晚上回港會見傳媒。現場有人高呼「支持國安法」；又有人向譚惠珠獻花。譚耀宗形容心情非常激動，認為《港區國安法》「相當之唔錯」，照顧了香港實際情況，發揮防範、制止作用，希望香港可回復穩定，市民不會以身試法。

有份列席人大常委會會議的人大代表馬逢國表示，由雨傘運動開始，香港出現分離主義；到去年反修例示威，出現嚴重的國家安全漏洞。他表示，中央為香港訂立《港區國安法》是保障一國兩制行穩致遠，呼籲年輕人不要受人煽動違法。