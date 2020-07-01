楊潤雄：教育局將推國安教育　課程、師訓入手　提高學生守法意識

「港版國安法」刊憲後的七一回歸，教育局局長楊潤雄今日（1日）出席教聯會黃楚標中學舉行的升旗儀式並表示，教育局將開展國家安全教育，在課程、教學資源及教師培訓等多方面採取措施，讓學生認識國安法的立法背景及內容；因應香港過去發生的社會事件，他稱教育局會加強協助學校推動《憲法》及《基本法》教育，提高學生的守法意識。

楊潤雄在facebook表示，應香港升旗隊總會邀請，今日（1日）出席香港教育工作者聯會黃楚標中學舉行的升旗儀式。（楊潤雄facebook相片）

楊潤雄在facebook表示，培養學生對國民身份的認同是中小學教育重要學習宗旨，形容《國歌條例》生效後首個「重要日子」，能與同學在校園升國旗、唱國歌是「饒具意義」。他又說，為配合《國歌條例》，教育局已向學校發出通告和提供指引，要求學校在元旦、‪回歸及國慶，或前後上課日舉辦慶祝活動時，必須升掛國旗、區旗和奏唱國歌，加強教育學生「認識、尊重和愛護」國旗、國歌。課堂上，教育局已提供課程補充文件、增潤網上教學資源及教師培訓，協助學生認識國歌歷史及奏唱國歌時的禮儀。

楊潤雄亦提到《港區國安法》實施一事，他相信立法能讓香港回復安定，重拾經濟民生發展，透露教育局將開展國安教育，在課程、教學資源及教師培訓等各方面採取多元化措施，協助學生認識《港區國安法》的立法背景、內容及意義等，以提高學生的國安意識和守法意識。

反修例風波持續超過一年，楊潤雄稱，「本港過去一段日子發生的社會事件，讓我們了解到幫助青年人建立守法觀念尤為重要」，加上「社會上亦不時有歪曲『一國兩制』的說法，影響我們下一代的健康成長」，強調教育局會繼續加強支援學校推動《憲法》及《基本法》教育，培養守法、尊重他人的下一代。