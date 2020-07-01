港版國安法｜警方首度舉紫旗　一男子攜香港獨立旗涉違國安法被捕

《港版國安法》昨日（6月30日）刊憲並即時生效，民陣原訂今日（7月1日）發起遊行，於下午2時東角道集合，3時起步遊行至中環遮打道，但最終遭警方發出反對通知書。 約下午1時16分，大批人群於銅鑼灣SOGO商場外聚集，警方舉起「紫旗」向市民發出警告，稱市民現時的行為及叫喊的口號，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，或構成《港區國安法》罪行，此次亦是《港區國安法》生效後警方首次發出的警告。而警方其後於Facebook提及，於一名男子身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，稱該名男子涉嫌違反《港區國安法》被捕。

下午約1時10分，大批市民開始在銅鑼灣一帶聚集，並且於東角道一度發出衝突及混亂，警方一度舉起藍旗，警告市民正參與未經批准集結，且要求所有人離開記利佐治街。

其後於下午1時16分，警方再次呼籲記利佐治街人士離開，否則拘捕，並在祟光百貨對出舉起紫旗，向在場聚集的市民發出警告，稱他們的行為或構成《港區國安法》罪行，且維持大約10多秒，其後祟光百貨對出有人被制服。

（香港警察Facebook）

▼國安法刊憲 七一各區情況▼

+ 7 + 6 + 5

警方其後於「香港警察」Facebook Page發帖，提及約下午1時半銅鑼灣百德新街一帶有人肆集結，警方在百德新街截查一名男子，並在他身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，並稱該名男子涉嫌違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《港區國安法》）被捕。



同時又指，基於集結群眾在現場的行為，先後向人群發出多次警告，並指他們有機會違反《公安條例》及《港區國安法》，又稱警方將採取執法行動。

另外，下午約1時亦有一名持有一袋「青天白日滿地紅」（即中華民國國旗）的男子，被截查約半小時，其後被警方帶上警車，期間未有回答記者提問，攜帶該等旗幟的原因。現場警員指，該男子持有其他人士銀包及證件，但沒有足夠解釋，故以涉嫌盜竊罪拘捕，與持有中華民國國旗無關。