港版國安法｜銅鑼灣數隊便衣警配N字頭卡紙　消息︰新設國安部門

《港區國安法》正式生效，今日（7月1日）亦是香港回歸23周年。大批防暴警察在銅鑼灣一帶戒備及驅散在場人士，警方下午在崇光百貨對出，首次舉起「紫旗」警告在場人士涉違國安法。另外，《香港01》拍攝到有幾隊穿着警察背心的便衣警，其配戴行動呼號的位置，放置了粉紅色卡紙，以英文字母「N」為代表及一個數字。消息指，該批警員為警隊為國安法新設部門人員，「N」即指「National」。

下午1時在維園噴水池附近，記者發現有5名便衣警員到場，他們戰術背心上的行動呼號呈粉紅色，上面寫有「N」及一個數字，相信英文是小隊稱呼，數字用作分別警員身份。該批警員均戴有耳機及配備頭盔，每當有防暴警員截查市民時都會上前查看，但未見有進行紀錄。

消息指，該批警員為警隊為國安法新設部門「國家安全處」人員，「N」即指「National」，與防暴警的藍色卡紙有別，因急切需要而未及設計。

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另外，今早（1日）社民連發起的灣仔遊行期間，有警員攜同新款「紫色」警告旗，內容以中文及英文列明，展示旗幟或橫額﹑叫喊口號等，若有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，可能構成《港區國安法》的罪行。下午1時許，警方在崇光百貨對出，首次舉起紫旗警告在場人士涉違國安法。