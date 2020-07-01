港版國安法｜大學生堅持上街　批如北韓般極權　市民：龍門任佢擺

全國人大常委會通過「港區國安法」，令今年七一遊行變得不一樣。維園足球場上沒有大批人群聚集，換來的是持續有市民從天后步向銅鑼灣方向，高峰時球場上有逾百人行走。有市民擔心被捕，改為低調派發文宣貼紙。 堅持上街的市民不同年紀，有女大學生形容國安法「好似北韓咁極權」，計劃畢業後出國工作，若日後愈來愈多人因違國安法被捕及入獄，會考慮移民。另有年近70的婆婆認為，港版國安法摧毁香港法治，即使已「一把年紀」，未來仍會繼續抗爭，「緊係唔可以絕望，啲細路仔已經犧牲咁多，我哋呢啲老嘢一定要出嚟！」

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大學三年級的蔡同學與朋友輕裝「上街」，直言「七一點都要行下」。她稱，昨晚瀏覽過國安法條文，第一感覺是「唔愛國就犯法，亦好難唔犯法」，故出門前已作最壞打算，向身邊朋友提及會「上街」，一旦「出事」也有人告知其家人。她直言，曾猶豫應否堅持上街，至乘巴士時看見不少同路人才稍感心安。

在港區國安法生效後，她直言「條例咁癲，好唔真實，感覺好似北韓咁極權」，但仍相信今日的香港仍勉強可生活。至於會否刪除網上曾發表的言論？蔡說，曾有200萬人上街，估計有300萬人曾網上發表政見，相信不會因此被清算，但坦言在國安法下，會減少發表敏感言論。她計劃畢業後離港工作，若日後有愈來愈多人因違國安法被捕入獄，會考慮移民。

市民：國安法條文不清

自言是「蟻民」的余女士與友人穿黑衣上街，她指2003年起已參與七一遊行，今年是首次擔心上街會被捕。但她批評國安法條文不清，「龍門任佢擺」，質疑他日穿黑衣也可成拘捕理據，坦言「今日唔出，以後都唔洗出」。

她直言，喜歡香港，但在這政權下香港變得越來越差，但不少年輕人不放棄，令她感動，成為她繼續上街的動力。

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七旬婦：國安法摧毁香港現有法治 堅持繼續抗爭



除了年輕人，亦有不少長者堅持上街。一名近70歲的鍾婆婆說，自1997年回歸起，每年7月1日都會風雨不改上街遊行，即使今年遊行不獲批准，仍選擇與友人走出來發聲。她形容對港版國安法通過感難過，認為是完全摧毁香港法治。

自小在港長大的她直言，「我想移民㗎，但香港係我哋香港人，我哋喺香港出世喺度大！」她又說，雖然已「一把年紀」，但未來會繼續抗爭，「緊係唔可以絕望，啲細路仔已經犧牲咁多，我哋呢啲老嘢一定要出嚟！」