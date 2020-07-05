港大指金融科技產業對前景感樂觀　惟7成受訪者指人才招聘為挑戰

香港大學推出第二年度香港金融科技發展指數（FGI）和香港金融科技市場季度情緒指數（FBI），結果顯示金融科技服務行業對前景感到樂觀，惟受訪企業中有70.4%視人才招聘為其主要挑戰，在人才招聘方面採取較審慎被動的態度。

金融科技服務行業前景樂觀 惟招聘人才有困難

「香港金融科技發展指數」透過問卷調查針對本港27間金融科技公司的營商環境、經營業績、研發投資、人才需求４個分類指數作出分析。調查發現，2019-20年度營商環境分類指數為105.8，較上年度上升5.8%；經營業績分類指數為143.4，較上年度上升43.4%。企業普遍認為外在營商環境有所改善，有更多外來資金和更安全和穩定的投資環境。數據反映金融科技服務行業在2019-20香港社會運動和新冠肺炎疫情下，對前景仍然感到樂觀。

然而，相比營商環境及經營業績兩個分類指數的較大增幅，人才需求分類指數為107.9，只較去年提升7.9%。這反映企業正面對收入下行的風險，在人才招聘方面採取較審慎被動的態度。調查亦發現，受訪企業中，70.4%視人才招聘為其主要挑戰，顯示金融科技公司越來越難招募人才。

而行業對新僱員工的能力需求主要在編寫程式（85.2%）和營銷專長（48.1%）兩方面。比起去年，業界對IT基礎架構技能的需求也更大（42.1%）。

金融科技服務行業對前景感到樂觀，惟在人才招聘方面採取較審慎被動的態度。（江智騫攝）

新冠疫情下金融科技發展步伐減慢

調查中另一項，2020年第一季度的「金融科技市場情緒指數」為100.33，較上一季度的101.3下降1個指數點（或0.98%），較去年同期的103.8下降3.5個指數點（或3.37%），延續自2019年第二季度起的下跌趨勢。金融科技市場情緒指數整體下跌的原因涉及多種因素，包括在疫情下，部分公司為保持僱員間的社交距離、防止人與人接觸感染而短暫停業，因而減慢金融科技發展步伐。