港版國安法｜警簽發「良民證」數字回升　移民專家：不言而喻

《港區國安法》本月實施，全城再度掀起一股討論移民的風潮。現時港人辦理移民，須先向香港警務處申請簽發「無犯罪紀錄證明書」（俗稱「良民證」），據警方數字顯示，去年反修例風波期間，每月均簽發逾3,000個「良民證」，是近年新高。踏入今年年初，因應疫情，簽發量一度回落，至《港區國安法》落實前後月份，數字開始回升，由5月的1,711個急升六成至6月的2,782個。 英國移民專家姚大偉分析，申請簽發「良民證」是辦理移民及海外升學的最後階段，近月數字回升背後原因不言而喻，形容「唔出奇，唔使問都知咩事。」英國早前公布，計劃對持BNO港人提供新入籍途徑，姚大偉相信新計劃一旦落實，申請簽發「良民證」的數字或再創新高。

英國早前建議，持BNO港人可獲5年居留權，之後申請定期身份，期後可申請入籍。

警務處近年簽發「良民證」有上升趨勢，2017年至2019年分別簽發22,522個、23,524個及33,252個，去年簽發數字集中在7月至12月，平均每月簽發逾3,000個，當時正值社會運動高峰期。本港今年初受新冠肺炎疫情影響，「良民證」簽發量下跌至千多個，但適逢「港區國安法」5月面世7月落實，簽發量從5月1,711宗上升至6月2,782宗，升幅逾六成。

警務處近年簽發「良民證」數字。

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料英國新入籍途徑方案成事數字更高

英國移民專家、Hopeland Academic總監姚大偉指，警方簽發「良民證」數字有所回升原因「不言而喻」，「5月至6月增加逾千宗真係唔出奇，唔使問都知咩事。」姚指自去年社會事件至今年港區國安法立法，查詢投資移民數字明顯增加，由以往每月10多宗增至逾50宗。

姚又表示，雖然市民申請「良民證」可以是移民或升學，但申請「良民證」是辦理移民的最後階段，數字仍能反映打算移居海外人士的數目，姚相信如果英國新入籍途徑方案最終成事，每月簽發量有可能更多。

另外，有報道引述一名移民律師，聲稱在英國方案下，申請人需要向移民局繳納1萬英鎊費用。姚指相關收費「貴得太離譜，唔合理」，姚解釋，向英國移民局申請3年工作簽證收費約928英鎊、國民保健服務每年約400英鎊、申辦居住身份證明約196鎊，林林總總收費絕不會高達1萬英鎊，估計可能是包含律師行的服務收費。