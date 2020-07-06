警車撞女途人　官指駕車警員犯案非因自私心急　判社服令120小時

一名46歲男警員去年三月驅警車往裕民中心處理一宗暈倒事件時，在秀茂坪康寧道及振華道交界撞到一名女途人，令她頭骨骨折。男警上月被判一項危險駕駛引致他人身體受到嚴重傷害罪罪成，押後至今（6日）在觀塘法院判刑。辯方庭上呈上多封求情信，其中被告自行撰寫的求情信透露，其妻子早前患癌。而被告在案發後感到抑鬱和焦慮，至多晚未能入眠，後需接受心理輔導。辯方又稱，被告服務警隊25年間表現良好，現已感到十分後悔並冀對傷者道歉，故祈法庭輕判。裁判官則指，考慮被告犯案因一心救人，而非自私心急而危險駕駛，因此輕判被告120小時社會服務令並停牌24個月。

被告陳家傑（46歲），任高級警員，被控一項危險駕駛引致他人身體受到嚴重傷害罪。控罪指他於2019年3月8日，在秀茂坪康寧道及振華道交界危險駕駛警車，引致蔣一平身體受嚴重傷害；被告早前被判罪成。

辯方指被告接受心理輔導時「含住眼淚」 可見他深感後悔

辯方今呈上多封求情信，指被告妻子早前患上癌症，現正在康復之中。而被告在案發後感到焦慮和抑鬱，接受心理輔導時亦「含住眼淚」，可見被告深感後悔。辯方又引述被告上司和朋友的求情信，指被告自幼加入救護隊，一直有心幫助別人，加入警隊後工作態度良好，25年警務生涯間數次獲副處長、高級警司等嘉許，近年亦獲安排署任沙展職務，故祈法庭考慮被告的背景和案件的特殊性質而輕判被告。被告自己亦親撰悔過書，指自己內心歉疚，希望對受害人道歉，又指自己受事件影響多晚未能入眠，現深感後悔，希望法庭輕判。

裁判官判刑時指，被告審訊中未有否認自己在案發時有不小心之處，並在審訊後被定罪，但考慮到被告親撰的求情信的內容，加上接納被告犯案全因心急救人，並非因一己之私而危駕，故輕判被告120小時社服令，同時需停牌24個月。

案件編號：KCCC 1555/2019