青年宿舍PH2月租最貴逾8,000元　青協：無錢賺　自負盈虧挑戰大

青協在大埔的青年宿舍PH2，是全港首個青年宿舍項目，至今已入伙約三個月。雖然政府訂明青年宿舍租金不能超過市值租金6成，但PH2租金最高達逾8,700元，收費引起關注。 青協表示，PH2租金為市價55%，雖然並非以市價收取租金，但宿舍不似公屋有補貼，繳交差餉地租時亦沒有任何優惠，同時亦要顧及維修保養，預計30年後需預留約1,000萬元維修，青協督導主任黃秀儀直言：「無賺，隨時會蝕，成本價裡面營運緊青年宿舍。」

青協PH2共有78個單位，主要是單人房間。圖中是217呎的單人房。（盧翊銘攝）

青年宿舍PH2的建築費由政府承擔，之後交由青協營運。PH2租金為市價55%，較政府規定的租金上限市價60%略低。單人房每月租金由4,248元至5,831元不等；雙人房則是8,670元至8,711元，水電及洗衣費自付。

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自負盈虧大挑戰 難以減租

對於有指租金高昂，青協督導主任黃秀儀說，宿舍是單幢式，單位數目較少，但同時要以市價聘請保安員及清潔員，而他們繳交差餉地租時，亦沒有任何優惠：「我哋要做到自負盈虧都好大挑戰。」

黃秀儀表示，宿舍要自負盈虧，不似公屋有補貼，亦要負責大廈的大型維修，故要將部份收入撥進儲備基金，以應付日後的檢查及維修，單計洗衣房的保養費，每年已要約3萬元，預計30年間需要有約1,000萬元作維修，「無賺，隨時會蝕，成本價裡面營運緊青年宿舍。」她說，現時宿舍尚新，收支仍可達至平衡。

我哋唔係想set高（租金）賺錢，但事實上如果要營運，唔可以將租金調到好福利嘅水平。 青協督導主任黃秀儀

青協督導主任黃秀儀（左）說，宿舍要達到自負盈虧具挑戰性。（盧翊銘攝）

租金由獨立測量師評估

她又說，釐定租金時，曾委任獨立測量師作評估，以不超過鄰近面積相若單位市值租金60%作計算，同時亦參考了差餉物業估價署的數據，並經過民政事務局的審查。日後訂立新租約時，將再為租金水平作評估。

入住者平均年齡25歲 有夫婦入住

現時PH2的入住人士來自各行各業，有記者、公務員、咖啡師等，有部份人曾入住劏房，平均年齡是25歲。青協說，住戶每月平均收入約16,464元，最低收入有約1.4萬元。

此外，宿舍內的兩個二人單位，當中有夫婦入住。黃秀儀說，過去夫婦在私人市場租樓，為了可加快儲錢置業，故選擇入住青年宿舍。