屯門兆禧苑商場天台運動場變「打卡位」　四萬呎空間設平衡車賽道

基滙資本成立的「民坊」，除了翻新啟業等多個的運動場外，今次再度「改造」另一球場，改裝屯門兆禧苑商場，並把停車場上蓋的球場變成色彩繽紛的多用途運動場。 兆禧苑商場已有35年歷史，「民坊」早前花了數千萬元翻新活化，經8個月工程後，在昨日（8日）正式開幕。團隊除了將舊街市變成食坊外，更提供逾4.5萬呎的休憩空間，天台運動場成為運動共享空間，更有平衡車訓練場，目標是「老中青」共融，並成為打卡熱點。

屯門兆禧苑商場經過8個月活化後，在高空俯視天台運動場，可見到兆禧英文字「S」及「H」，以及屋苑落成年份「8」「5」字樣。（基滙資本民坊提供）

活化後的屯門兆禧苑商場，以「笑嘻」為主題，期望為商場帶來正能量。經過8個月的活化工程，昨日起正式開幕。

設兩條150米緩步跑徑

位於兆禧苑停車場天台的運動場，四萬呎空間顏色繽紛，以藍色為主調，亦使用了紅、黃等色調。為注入歡樂元素，觀眾席亦有小朋友製作的畫像。連計地下的有蓋運動場，休憩空間高達4.5萬呎。

天台運動場除了有籃球場外，亦另設兩個單邊籃球場，可讓排隊落場的球員「熱身」。場內亦設兩條150米的緩步跑徑，更有平衡車賽道，場上更印有方格，用家除了可以「跳飛機」外，亦可以發揮創意，自行主導使用場地的方式。基滙資本董事總經理（資產管理）羅璟禧說：「其他商場比較難結合運動，但往往依啲屋邨商場，硬件上已經有配套，只係之前無好好利用。」

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左起 基滙資本高級總監（資產管理）許龍達 、基滙資本董事總經理（資產管理）羅璟禧、基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙。（余俊亮攝）

街市變食坊

除了運動場外，團隊亦將兆禧苑舊街市改為食坊，設有日式小食、台式飲品店等，食坊由早上9時營業至晚上12時；而原有的街市則搬上一樓。

羅璟禧說，街市以前無冷氣，而且無魚檔或肉檔，街坊寧願跨區買餸，經翻新後，環境已大大改善，出租率達100%。基滙資本高級總監（資產管理）許龍達則指，昔日街市食肆亦不多，現時的食店已由2間增至16間，一間營業了25年的小食店亦留下。

團隊亦將兆禧苑舊街市改為食坊，店舖經營至晚上12時。（余俊亮攝）

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贊助年輕人成立「兆禧籃球隊」

基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙表示，他們將會與非政府機構合作籌辦活動，讓區內年輕人提出建議，使用商場休憩空間舉行活動，以讓街坊參與，費用由「民坊」贊助。此外，他們亦會贊助區內年輕人成立「兆禧籃球隊」，參加全港屋邨籃球比賽。