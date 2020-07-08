屯門公路年均196宗交通意外引致塞車　每年平均塞足98小時

屯門公路不時塞車，當區居民為此苦惱。根據運輸及房屋局的數據，2017年6月至今年6月，屯門公路共發生589宗，交通意外引致塞車情況，年均約196宗。當局又指，每宗事故平均受阻時間約為30分鐘，按此計算，即交通意外引致屯公塞車時間，每年平均約為98小時，即超過4日時間。最長一次塞車時間，長達4.5小時。

陳帆表示，在2017年6月至今年6月中，因發生交通意外，而引致屯門公路交通受阻的情況有589宗。（資料圖片）

運輸及房屋局局長陳帆以書面回覆議員質詢，提到屯門公路每日平均行車量最高的路段，為介乎深井至青朗公路的一段。陳帆又提到，在2017年6月至今年6月中，因發生交通意外，而引致屯門公路交通受阻的情況有589宗，年均196宗，每宗事故引致的交通受阻時間平均約為30分鐘，最長的交通受阻時間則約為270分鐘。

若按平均受阻時間30分鐘計算，即過去3年，屯公因交通意外引致交通受阻的時間，長達近295小時；每年平均受阻約98小時，即4日時間。

對於如何紓緩屯公擠塞，陳帆稱當屯門至赤鱲角北面連接路通車後，預料有部分車輛會選擇使用連接路，往返新界西北及大嶼山，有助紓緩交通情況。他續稱，預料連接路最快於2020年年底完成，不過包括新冠肺炎等不能預見的情況，影響建築材料及裝置的供應，亦曾令工人數目減少。路政署會監察工程進度，評估疫情對整體工程的影響。