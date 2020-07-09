新冠肺炎｜梁子超：若無源頭個案仍上升　須考慮是否暫停大型活動

本港新型冠狀病毒肺炎爆發第三波疫情。本港昨日新增24宗確診個案，其中19宗屬本地感染。 香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日（9日）出席電台節目時指，社區存在廣泛的傳播源，不戴口罩場合、室內環境聚集都是「高危情況」，政府的措施有需要檢討，並要盡快作決定，「如果政策再遲啲、唔到位，疫情有機會翻幾翻。」 被問及書展是否適合舉行，梁子超稱若未來數天間無源頭個案仍然上升，便要考慮是否須暫停大型活動。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

梁子超表示，最近本地個案急增，兩日都各自有五宗無源頭個案，個案擴散在不同地區，亦涉及不同階層人士，反映社區存在廣泛的傳播源，形容是「警號」。他又指，由於有僭伏期、延誤診斷等因素，疫情正反映一周前的傳播，「如果政策再遲啲、唔到位，疫情有機會翻幾翻。」

呼籲政府盡快收緊政策

梁認為，不戴口罩場合，以及室內環境聚集都是「高危情況」。他強調，不單是餐飲業或酒吧等，運動及宗教場所亦要檢討。他認為，上述兩個情況，政府的措施有需要檢討，並要盡快作決定。

他解釋，當社區傳播源增多時，自然會有個案進入高危地方，例如老人院舍、健身中心、宗教場所等，「要防止有進一步超級傳播事件發生，才能將疫情較迅速紓緩及控制。」

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若無源頭個案仍增 須考慮暫停書展

至於停課或實施家居工作，梁認為可在未來一周內，觀察無源頭個案的整體越勢，然後再作決定。在關口方面，他稱措施日後仍要作檢討。

被問及書展是否適合舉行，他稱若未來數天間無源頭個案仍然上升，便要考慮是否須暫停大型活動。若能如期舉行，同樣要考慮人流及逗留時間，以減少室內的聚集密度，亦要避免餐飲服務，以免脫下口罩。

此外，本港近日安老院舍個案急增。梁指出，老人院舍除了限制探訪外，員工的健康檢測亦重要，員工應避免高危活動，一旦有不適或潛在接觸史，應盡快與顧主反映，並盡早篩檢，大型院舍亦應將員工分組，例如分層工作等。

應馬上停止安老院探訪

安老服務協會主席陳志育在同一電台節目上表示，上個月本港疫情有緩和，在節慶日子上，院舍會彈性處理，並放寬探訪安排，但仍然有預防措施，例如預約探訪，並限制探訪時間等。不過，現時疫情出現逆轉，他認為目前要馬上停止探訪。

陳志育又指，除了可加強職員檢測外，部份院友要經常出入醫院，建議政府安排住院長者回到院舍時，可提早先做檢測。