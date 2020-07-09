電腦節2020｜電腦節如期8月中舉行　派幸運卡谷消費

本港新冠肺炎疫情反覆，由電腦商會主辦的香港電腦通訊節，將會如期於8月21日至24日舉行。今屆電腦節將以「科技·連繫·生活」為主題，並舉行首屆「健康與運動科技展覽」。 電腦商會創會會長張耀成表示，除非政府要求停辦大型展覽，否則今屆電腦節將會如常舉行。商會亦表示，當局將於7月24日啟動會議展覽資助計劃，今屆電腦節將向展商及市民提供優惠回贈的措施，期望能幫助振興本港經濟。

香港電腦商會創會會長張耀成（下左二）表示，除非政府要求停辦，否則會如常舉行。（歐陽德浩攝）

電腦商會表示，今年疫情打擊本港經濟，惟政府將於7月24日啟動會議展覽資助計劃，今屆電腦節將特別推出優惠回贈措施。電腦商會創會會長張耀成表示，過往沙士期間亦曾舉辦電腦節，已累積一定籌辦經驗，不擔心近日疫情反覆而有影響。他指，除非政府要求停辦，否則今屆電腦節會如常舉行。他又估計停辦展覽的機會不大，香港人的衞生意識高，但強調大會一定以安全為主要考慮。

入場人士將獲發消費券

電腦商會又指，今屆電腦節票價維持去年的35元，而大會將會撥出政府資助計劃的部分金額，推出總值約300萬元的「電腦節消費券」。大會將向每位購票入場人士派發「幸運卡」，面值為10元、20元、30元、50元、100元，以及最高500元不等。入場觀眾可憑券在指定攤位消費，並可同時使用多張現金券。

若取消展覽 展商可退90%參展費用

大會亦將向展商推出「110%保障措施」，若因疫情被迫取消展覽，展商將可退回90%參展費用；餘下10%將會順延至明年展位，大會亦再額外贈送10%。此外，大會亦向六月底前已確認展位的展商，回贈最高達20%租金；其餘的展商則維持去年租金價格。

大會指，今屆電腦節有100多個展商參展，估計為去年的九成；並預計展商因無法外銷而積存貨物，勢將減價促銷，期望入場人流能與去年相近，約60萬人次。

至於防疫措施方面，為保障入場人士及參展商，大會將規定所有人佩戴口罩，並於會場設置紅外線體溫檢測站、提供酒精搓手液，以及加強會場的消毒等措施。大會又指，將參考書展的經驗，實施入場人數限制等措施，將於下月公布更多詳情。