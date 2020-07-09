海洋公園與香港導盲犬協會合作　冀增加本地導盲犬數量一倍

海洋公園與香港導盲犬協會今日（9日）正式簽訂合作備忘錄，合作繁殖本地導盲犬，改善導盲犬供不應求問題，照顧本港視障人士需要。

海洋公園與香港導盲犬協會代表正式簽訂合作備忘錄。（黃穎津攝）

海洋公園提供技術支援 冀能提升本地導盲犬數量一倍

海洋公園與香港導盲犬協會今日正式簽訂合作備忘錄，公園將於2020年6月至2025年6月五年間，向香港導盲犬協會提供技術支援，處理及儲存本地導盲犬精液。

現時香港有超過175,000名視障人士，現役導盲犬卻僅約45隻。香港導盲犬協會主席林衛邦指出，本地繁殖和訓練導盲犬十分困難，海外輸入導盲犬費用可高達50,000元，且精液最多只可保存48小時，而從海外運輸到港過程偶有意外延誤，以致錯過繁殖期授精黃金時間。

而海洋公園精密的設施與獸醫團隊，以及高質精子儲存技術，令導盲犬精子將可保存超過6個月，林偉邦稱有信心在本年內繁殖20隻導盲犬，並於不久將來把本地導盲犬數量提升一倍。

香港導盲犬協會主席林衛邦稱有信心在不久將來把本地導盲犬數量提升一倍。（黃穎津攝）

專業導盲犬訓練有素 視障跑手與愛犬情同父女

訓練員示範於上落樓梯時，導盲犬會停下提醒使用者，遇到障礙時亦會繞道而行，甚至能抵抗食物的誘惑。過馬路時，導盲犬雖不能分辨紅綠燈，但當摸到黃色提示磚時，牠們亦會停下提醒主人。

知名視障跑手梁小偉自小患有視網膜色素病變，更曾一度自我放棄，當導盲犬Gaga來到身邊時，成為一個很好的陪伴者，形容有時甚至會和牠「傾計」，形容是「父女關係」。梁先生又稱，導盲犬大大方便他的日常生活，如帶領他避開障礙物、尋找車站等。他笑稱，他只需向Gaga說：「小巴站！」牠便會帶梁先生找到車站，惟Gaga不懂「人情世故」，只會帶梁先生走到站頭，以致常常讓梁先生被迫「打尖」。