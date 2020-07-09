黃大仙車房爆炸案｜技工涉令石油氣洩漏　被控3項誤殺罪開審

黃大仙環鳳街車房5年前發生爆炸，事件中3人死亡，多人受傷，當時涉在車房內維修的士的技工，被控3項誤殺罪，他否認指控，案件今（9日）在高等法院開審。控方的開案陳辭指，技工當時打算更換的士油缸中的油泵，期間卻令石油氣洩漏，氣體積聚在車房內，剛巧有電風扇跌落維修槽，引起火花發生爆炸，車房東主、的士司機及隔鄰玻璃店女東主當場死亡，女店主屍體更被燒焦。

被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在黃大仙環鳳街一車房，因嚴重疏忽而非法殺死胡漢偉、陳錦波及伍靄霞，胡為涉案車房的東主，陳為肇事的士的早更司機，伍為附近玻璃店的女東主。

的士維修前入滿石油汽

控方開案陳詞指，胡在涉事地點經營車行及車房，提供出租的士、維修、保養等服務，被告為車房的維修工人。事發當日，陳駕駛的士時察覺行車不順，而且錶板亮起警示燈，有關警示燈顯示車輛燃料系統出現問題，陳於是將的士駛到車房維修，維修前他到油站將油缸入滿石油氣。被告曾登上的士進行檢查，被告更將的士駛到車房一段時間以作測試。

被告黎駿豪被控3項誤殺罪，他在事件中亦有35%皮膚被燒傷。(李慧娜攝)

維修時氣缸排氣口微微打開

控方指，被告事發前在陳及胡的協助下，拆除的士油缸，以更換油泵。被告當時曾將石油氣缸180度反轉，令氣缸活門向上，因他只將氣缸排氣口微微打開，所以令限流閥無法啟動，無法阻止石油氣洩漏，而油缸在爆炸前只剩3分1石油氣。

風扇掉下引起火花發生爆炸

控方續指，當時車房捲閘拉落了大半，由於石油氣比空氣重，石油氣於是積聚在車房內，相信車房內的電風扇在期間跌落維修槽，引起火花，終發生爆炸。控方稱，石油氣缸需要由持牌人士拆除，或在其監督下進行，維修油泵亦然，而有關工序需要在機電工程署的工場內進行，現場3人並沒相關牌照。

雖然被告曾在2012年至2013年修讀石油氣車輛維修課程，但他在燃料供應系統實習中不合格，所以無法取得有關牌照，但他仍擁有燃油維修系統知識。

3名事主均當場死亡

控方表示，救護到場後，發現胡頭骨爆裂，溢出腦漿，當場死亡；陳被發現時已沒生命跡象，送院後證實不治；伍在爆炸時正在其玻璃店中休息，店舖受到爆炸波及，伍的丈夫在爆炸後返回店，當時已起火，由於受雜物所擋，他無法救出妻子，後來消防員發現伍時，她已被燒焦。

被告三成半皮膚被燒傷

控方指爆炸引起巨大震盪，現場至少傳出2次以上的爆炸聲，亦波及附近的大廈、車房及護老院，事件中另有7人受傷。控方稱被告也在事件中嚴重受傷，雙方承認事實顯示他全身約35%被燒傷，要進行多次手術，更因出現幻覺要求診精神科，他留醫9個月才能出院。

事主陳錦波妻子高小燕稱當日早上陳仍載她往派女兒的喜帖。(李慧娜攝)

的士司機早上載妻派喜帖

其中一名事主陳錦波的妻子高小燕稱，事發時女兒即將出嫁，當日早上陳駕駛的士接載她派喜帖，陳曾在車上問她：「覺唔覺架車少少窒？」高指自己感覺不到，但看到司機位閃起黃燈，陳入油並送她回家後，將的士送往維修。

案件編號：HCCC213/2016