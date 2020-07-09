臥底探員潛入社團搜證　遇內哄兼不同幚派合作　3男子涉案罪成

警方4年前派出臥底探員潛入社團搜證，期間卻目睹社團疑發生內哄事件，更要召喚其他社團人士幫忙，當中亦涉及「坐館」給人馬。臥底記錄事件後，警方控告3男自稱三合會社團成員，及以這身份行事等罪名。案件早前在區域法院審訊，臥底探員亦有出庭作供，法官今(9日)裁定3名被告共7罪成，當中一名自居前坐館的被告更是今天61歲生日。案押後至本月15日判刑。

3被告來自兩個不同社團

3名被告：廖子鳳（61歲，商人）；林永森（50歲，街市買手），及伍偉浩（44歲，報稱司機）。廖及林涉與「和安樂」，又稱「水房」社團有關，二人分別被控1項及3項以三合會社團成員身份行事罪；伍則被指與「新義安」有關。被控3項以三合會社團成員身份行事罪，及1項聲稱是三合會幹事罪。

法官認為臥底警員證供可信，是可靠的證人，裁定廖及林全部罪名成立，伍除一項罪名不成立外，其餘4罪均罪成。

3名被告：廖子鳳、林永森，及伍偉浩在灣仔區域法院被裁定罪成。(資料圖片)

尖東被召喚入大埔後仍講緊數

控方案情指，臥底警員於2016年至2018年潛伏廖及林所屬的社「水房」，其中廖綽號「子馮」，林綽號「大眼哥」；伍的綽號為「肥波」。

臥底警員曾透露他在社團期間，曾參與過不同事件，例如在2017年9月21日下午，他在尖東聽到有人稱要「吹雞」入大埔，當晚眾人抵大埔後，林表示：「水房嘅兄弟辛苦啦，我哋仲講緊數，好快知打唔打。」

曾聽伍稱事件涉3個社團

至同年10月，警員在尖沙咀某食肆又聽到隸屬另一社團的伍說：「呢壇嘢都幾勁，一開始搵勝和，依家水房，仲搵埋我新義安。」又謂：「嗌咁多人落嚟晒馬，想嚇x我呀，我未x驚過呀。」伍又曾在荃灣西某餐廳被撞後，質疑對方扮醉，掌摑腳踢對方，並自稱「老新肥波」。

同年12月，警員跟他人因應「吹雞」前往尖沙咀，看到包括兩批人對峙。伍稱：「嘩，呢單嘢差勝和咋喎，依家14號、水房、我哋新義安都有。」

見兩社團人士握手拍肩

3名被告亦曾試過於2018年1月18日一同出現，當晚有人向臥底警員說：「聽講大眼哥同前坐館傾嘢，傾唔掂要打。」警員在油麻地見到林向伍握手及拍肩，並說：「兄弟，唔該晒。」伍則回應：「大家合作開，你有事我哋老新撐硬到你。」

廖罵說想自己人打自己人呀

不久後，廖到場斥責林：「你叫咁多水房人嚟做乜x嘢呀！想自己人打自己人呀？我話晒都係水房前坐館，夠薑就喺度隻揪啦大眼仔。」隨後有人告知臥底警員指水房內哄。

案件編號：DCCC480/2019