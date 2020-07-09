新冠肺炎｜確診者曾到海港城Shake Shack　麥當勞旺角及彩雲分店

本港今日（9日）新增42宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計錄1,336宗確診個案（包括一宗疑似個案），其中34宗是本地感染個案，是本港自爆發疫情以來單日最多本地個案。 衞生防護中心晚上公布近日確診患者的部份行蹤，其中第1319宗的行蹤最多，到過六間不同食肆，包括尖沙咀海港城的「Shake Shack」，以及灣仔的「Feather & Bone」。另外，第1305宗個案患者分別到過位於旺角道30-36號以及彩雲商場的麥當勞，而第1313宗個案患者則到過佐敦恆豐中心的大食代美食廣場。

衞生防護中心公布，昨日及今日確診的患者到過的地方，新增地址主要為食肆，其中以第1319宗個案、31歲住跑馬地禮頓山的男患者行蹤最多，除了昨日已公布的灣仔凡高廚房、希慎廣場一風堂、銅鑼灣廣場極尚大喜屋日本料理，以及利舞臺廣場玉桃軒之外，他亦曾於7月4日到過海港城「Shake Shack」，及灣仔盧押道5號的「Feather & Bone」。中心曾透露他於皇后大道東上班，資料顯示他於7月3日到過灣仔的東美商業中心。

另外，其餘「上榜」的餐廳，包括位於旺角道30-36號以及彩雲邨商場的麥當勞、鰂魚涌華蘭路12A-12H號「男女煮角」、佐敦恆豐中心「大食代」、佐敦慶豐燒鵝餐廳小廚、牛頭角定富街4-24號「豬嘜車仔麵」等。

學校方面，第1313宗個案曾於7月4日到過拔萃男書院附屬小學，而今日確診的第1331宗個案患者，就讀黃大仙區聖母書院，她於7月7日曾回學校。

此外，衞生防護中公布確診的士司機的車牌號碼。

截至今日下午4時為止，衞生署公布本港共新增42宗確診個案，34宗屬本地感染，當中亦涉及坪石邨玉石樓彬記粥麵美食、佐敦新發茶餐廳與的士司機群組，共累計6名司機確診。據衛生署最新資料顯示，的士車牌「MB7876」、「KZ3637」、「TV7」及「EL7890」，均屬確診個案患者曾駕駛的車輛，其中一輛的士「MB7876」，由兩名司機分早、夜更駕駛。