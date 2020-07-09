新冠肺炎｜恒地、信和恢復在家工作、彈性上班時間

新冠肺炎疫情轉差，本地確診個案短時間內急升，大型地產公司恒基地產宣布，明日(10日)起將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，由7月10至24日，暫定為期兩周。而另一發展商信和，亦有相同安排。

恒基地產將恢復在家工作及彈性上班時間安排。（恒基地產官網截圖）

恒地副主席林高演今(9日)向全體員工發出通告，表示由於疫情關係，明日起將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作的措施，由7月10至24日，暫定為期兩周。通告又指，為維持公司正常運作，公司各辦事處照常開放，與接待客戶或服務同事的相關崗位工作如常，有關部門的經理，可自行決定是否採取輪班制度。



大型地產公司恒基地產及信和宣布，明日(10日)起將重新實施彈性選擇返回公司或在家工作安排。（資料圖片）

信和重新實施彈性上班工作，員工可選擇早上9時30分前上班，及早於下午5時30分下班。（信和集團官網截圖）

該通告又指，如員工居住的同座大廈有鄰居確診，或有同住家屬從外地返港，需立即報告，以便部門經理酌情作出7天至最多14天的在家工作安排。如有發燒、咳嗽等類似感冒症狀，亦要盡速就醫和向上司及人力資源部報告。

而信和亦有類似安排，員工可選擇早上9時30分前上班，及早於下午5時30分下班，以避開繁忙時間的人流，至於懷孕員工亦可選擇在家工作。