新冠肺炎｜德望兩學生中招　居將軍澳天晉　曾一同打排球全隊14人

本港新冠肺炎疫情反彈，今天再新增28宗確診及33宗初步確診個案。其中一名確診者是德望學校中學部初中學生，她的同學早前亦已確診，二人曾一同打排球，而且同樣住在將軍澳站上蓋私人住宅天晉。衞生署指，排球隊成員及老師共有14人。另外，一名43歲女子初步確診，她的女兒亦是德望中學學生。 化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診，3人同屬收銀員，衞生署指，新港城中心分店的莎莎收銀員曾經與初步確診的40歲女子一同打麻雀及聚餐。

德望中學2名學生確診，她們月初與另外12同學及老師一同打排球。 （陳晶琦攝）

12歲患者曾在會所游泳

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天確診的第1429宗個案是一名12歲女生，住在將軍澳天晉3座，就讀位於彩雲區的德望中學，她與早前確診第1375宗個案（13歲女生）是同學，在校內有接觸，兩人曾於7月3日一起打排球，該排球隊連同老師共14人。第1375宗個案住在將軍澳天晉一期，衞生防護中心昨公布的資料，未有列明座數。

第1429宗個案在7月7日喉痛，昨天到將軍澳急症室求醫，她曾在住所樓下的會所游泳。另外，一名43歲女子初步確診，她的女兒亦是德望中學學生。德望中學在學校網頁指，今天會向學生及教職員派發樣本瓶作檢測，而學校於7月12至21日會關閉。

張竹君稱，相信學生於校內上課時會戴口罩，措施嚴謹，但打排球及部分時間就未必戴，第1429宗個案與第1375宗個案也有其他接觸，因此未確定事件是否屬於校內爆發。

德望學校中學部兩名初中學生確診，二人都住將軍澳站天晉，一同打排球。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，未能確定德望學校是否校內爆發。 （中通社）

莎莎職員檢測結果不確定 曾出席50人會議

化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診，其中一名確診者是在新港城中心分店工作的46歲女子，張竹君稱，這名女子與一名40歲女子在7月3日曾到禾輋及瀝源，一同打麻雀及聚餐，目前40歲女子初步確診。該名40歲女子於沙田中心的莎莎任職收銀員。另外，張竹君本稱第1427宗個案是另一名莎莎員工，更指該人士曾到位於柴灣明報工業中心的莎莎總部與50人開會，不過其後衞生署澄清，指該名女子檢測結果不確定，有待覆檢。

化妝品店莎莎至今有2名員工確診及1名員工初步確診。（資料圖片）

居慈雲山確診家務助理曾到麗港城工作

另外，第1430宗個案是一名62歲女子，她住在慈雲山萬年戲院大廈，在翠河餐廳做兼職，亦有到兩戶人家中做家務助理，兩個住戶分別在藍田麗港城、慈愛苑愛聰閣，而該女子平常常去慈雲山街市。

至於第1428宗個案是一名72歲男子，他住在元朗康德閣，7月4日咳嗽，曾看私家醫生，7月6日曾到兒子工作的辦公室，該辦公室位於荔枝角、長沙灣一帶，由於他與兒子同事曾有接觸，部分人需入檢疫中心。這名72歲男子在6月底曾與家人在大馬路吃飯，又於6月28日與14名家人在元朗「嘉嘉好宴會廳」用餐。