仁愛堂研中藥治療長者小腿抽筋　服藥28天疼痛值減半

仁愛堂醫療服務科中醫團隊，與屯門醫院及香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所一同合作，以中藥藥方「芍藥甘草湯加味」治療長者夜間腿部痙攣研究。研究結果顯示，「芍藥甘草湯加味」有效舒緩小腿抽筋引致的疼痛，參加者連續服藥28天，疼痛值減低一半。 仁愛堂因應研究成果，將開展「長者小腿部抽筋中醫治療」，期望能協助更多長者。

仁愛堂以中藥「芍藥甘草湯加味」治療長者小腿抽筋，將疼痛值下降逾50%。左起：蔡彥淵中醫師、林志秀副院長、楊素梅主席、莫俊強醫生、陳錦良博士及先導研究參加者張姑娘。（仁愛堂圖片）

仁愛堂醫療服務科註冊中醫師蔡彥淵表示，仁愛堂於2017年的問卷調查結果顯示，87%長者表示受到小腿抽筋困擾， 晚間發生率尤為頻密，當中七成長者更以「很痛」，以至「非常痛」來形容疼痛程度。有份參與是次研究的研究員、屯門醫院內科及老人科顧問醫生莫俊強表示，夜間小腿抽筋多會影響睡眠質素及健康，但西藥目前沒有標準有效而副作用少的藥物治療。

芍藥甘草湯加味的成份為白芍、炙甘草、葛根和丹參。（仁愛堂圖片）

仁愛堂研究團隊於去年8月至今年1月期間，招募30名年齡介乎 60至80歲的長者，當中七成人出現夜間小腿抽筋超過1年。參加者接受為期28日的「芍藥甘草湯加味」治療長者夜間小腿抽筋研究，每日需服一次濃縮顆粒沖劑。研究結果顯示，「芍藥甘草湯加味」能夠有效使小腿抽筋引致的疼痛大幅減低逾半，疼痛值平均由7.06下降至3.41。

中醫師蔡彥淵表示，長者因肝、腎、脾衰虛， 導致血氣不足而令筋骨經絡壅塞，最終以小腿抽筋的病理形式表現出來。是次研究以中藥方「芍藥甘草湯加味」入藥，成份包括白芍、炙甘草、葛根、丹參，適合50歲或以上受小腿抽筋困擾人士服用。其中芍藥柔肝止痛，炙甘草補氣緩急止痛，藥方有緩急解痙之作用，善治攣急。另外，葛根素能夠擴張血管使血流量增加，有鬆弛血管平滑肌的作用；丹參可抑制血小板凝集，並促進纖維蛋白溶解。

蔡彥淵解釋，用以濡養肌肉及筋鍵的血氣，會因睡卧而減少，形成抽筋偏向在晚間出現。今次研究結果有助證明中藥治療小腿抽筋理論之說、治療安全及減痛有效。她提醒長者平日注意雙腳保暖，睡覺時穿長褲、戒食生冷食物及甜食，用熱水浸腳及多曬太陽吸收陽氣等，都有助預防小腿抽筋。