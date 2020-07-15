新冠肺炎｜袁國勇：應為高危入院檢測　不堂食、戴口罩疫情可控制

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，伊利沙伯醫院內科病房更爆群組感染。港大微生物學系講座教授袁國勇今日（15日）表示，因社區情況無法控制，故醫院出現小型爆發亦意料之內。 他認為入院人士分流方面，應為高危因素入院人士進行檢測，如居住在慈雲山或從老人院入院長者等。他指最理想是完全停止堂食，若疫情繼續嚴竣，「堂食都好難避免要停埋」。他又強調「每個市民戴好口罩、守衞生、唔堂食，疫情可以控制到」。

伊利沙伯醫院首現院內爆發新型肺炎群組個案。（余俊亮攝）

袁國勇今日在港台節目《千禧年代》中指，感染控制措施非100%有效，而伊利沙伯醫院內科病房第一名確診新型肺炎的婆婆有氣促，故會經常拉低口罩。雖病房空氣流量好，但飛沬有機會污染病床周圍、桌面等；該名婆婆更可落床在職員扶助下去廁所，故相信該病房感染是由直接或間接傳播，空氣傳播機會低。

他又指，很多長者有長期病患，入院時醫生或以為是原本病患而未有進行檢測，「驗血都睇唔到咩」，要開始發燒才發現。袁強調必要先控制社區爆發，惟現時沒有檢測能力每個病人入院都進行檢測，「有好多複雜因素，市民要有耐性無可能一個措施解決所有事」。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

+ 20 + 19 + 18

袁國勇表示，除口罩是高危行為，「喺食肆一除口罩有機會污染周圍環境，侍應取走餐具隻手可能已污染」。因此他認為最理想完全禁止堂食，而每個市民戴好口罩、守衞生、不堂食，相信疫情可控制到。

第三波疫情確診者以長者較多，袁認為整體人口分佈有關，而長者亦較易出現病徵，「確診機會大好多」。而由於長者住院時間長，醫療負荷大，對醫療系統造成風險。