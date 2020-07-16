新冠肺炎｜梁子超：倘一周後疫情未減　政府須安排公務員在家工作

新冠肺炎疫情反彈，政府早前公布一系列新規例，涉禁食肆於特定時段提供堂食，並於昨日（15日）生效。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（16日）接受新城電台節目訪問時，呼籲市民兩周內盡量留家以減低病毒擴散風險，亦讓當局可追蹤現存的病源。 梁子超續指，倘一周後確診個案未能明顯下降，政府須考慮進一步收緊防疫措施，包括安排公務員在家工作、非緊急服務暫停一周，以及私人機構亦須再收緊安排，否則疫情持續，將沉重打擊本港經濟民生；而且「不要妄想長期與病毒共存」，因醫療系統將會崩潰、本港經濟亦不能長久支撐下去。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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梁子超表示，現時疫情牽涉不同地方，包括商場、街市以至其他公共交通工具亦不能排除病毒散播的風險。故他呼籲，不僅長者，所有市民應在兩周內盡量避免外出。他解釋，每日錄得多宗個案確診「追蹤病源都追唔切」，即使市民外出佩戴口罩及消毒清潔手部，亦不能百分百避免感染，更形容病毒源頭「防不勝防、唔只係餐廳」。梁建議，私人機構可安排員工在家工作，或分開上、下午更工作，以減低人流，又指倘辦公室環境擠逼，員工在工作場所進食亦存在風險。

對於本港爆發第三波疫情，梁子超認為源於本港檢疫安排「做得唔夠好，未能令傳播鏈停」。梁解釋，有大量海員抵港轉機，惟政府豁免此類人士接受病毒檢測，致近日多名海員確診，但他們在港期間一度進入社區並逗留一段時間，令現時疫情爆發。

梁子超指出，政府實施一系列新規例，現僅生效1至2天暫未能看到成效，因會出現滯後。故他表示，「要睇多2日，最低限度係唔會令（疫情）急速上升」，倘疫情在措施推行後變得稍為平穩，料數周內能有效控制疫情。否則，疫情在一周後不見有明顯下降，政府須進一步收緊防疫措施，包括須考慮安排公務員在家工作、暫停非緊急服務一周，私人機構亦要再收緊安排。

梁又指，如政府未能有效控制疫情，長遠而言會嚴重打擊本港經濟民生，亦稱「不要妄想長期與病毒共存」，因醫療系統將會崩潰、本港經濟亦不能長久支撐下去。