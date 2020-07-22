DSE 放榜 2020｜報讀自資院校VTC、樹仁大學、恒生大學等收生資訊

2020年中學文憑試今日（22日）放榜。視乎興趣及成績，考生即日起可到各自資院校報讀學士或副學位課程，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，大部分院校如VTC、樹仁大學、恒生大學、恒生大學、明愛專上學院等，均有調整收生安排，如提供或只設網上報名，並不要求親身報名。《香港01》綜合部份院校的報名日期、報名方法等，供考生參考。

2017/18學年起政府推出免入息審查資助計劃（NMTSS），合資格學生可獲一筆資助，以入讀全日制自資首年學位及銜接學位課程。（資料圖片）

2017/18學年起政府推出免入息審查資助計劃（NMTSS），合資格學生可獲一筆資助，以入讀全日制經本地評審本地及非本地自資首年學位及銜接學位課程。資助金額將向受資助計劃涵蓋的院校發放，合資格學生屆時只需支付已扣除資助金額的學費。於2020/21年，相關資助金額為每年最高3.21萬元。

計劃涵蓋院校共有16間，相關名單如下：

明愛專上學院 明德學院 珠海學院 宏恩基督教學院 港專學院 香港藝術學院 香港科技專上書院 香港能仁專上學院 香港樹仁大學 香港恒生大學 香港公開大學（包括李嘉誠專業進修學院） 東華學院 職業訓練局轄下的才晉高等教育學院 職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院 香港伍倫貢學院 耀中幼教學院

至於指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）方面，2020/21學年共有6所專上院校、合共31個自資副學位課程，提供2,416個學額。非以實驗室為本的課程每年最高資助金額分別為21,400元；以實驗室為本的課程，每年最高資助金額為37,300元；部份院校的護理學榮譽學士課程，最高資助金額為74,600元。詳細課程名單參閱計劃網頁。

職訓局（VTC）報名日期：7月22日至7月27日。（資料圖片）

職訓局（VTC）：

職業訓練局旗下院校包括：香港高等教育科技學院（THEi）、香港專業教育學院（IVE）及香港知專設計學院（HKDI）。

報名日期：7月22日至7月27日。

因應疫情最新發展，「VTC統一收生計劃」今年以網上形式進行，申請人無須親身前往院校。合資格的申請人能否被取錄需視乎申請人的學歷、面試表現 （如適用）、其他學習經驗及成就以及課程學額供求情況。

早前已報名並獲「有條件取錄」的申請人，如文憑試放榜成績符合有關課程的入學條件及要求，將於放榜日獲轉換成「正式取錄」。有關申請人須於放榜日上午9時至下午4時，登入系統確認接受學位。新申請人及沒有「正式取錄」的申請人，可於7月22日至27日「統一收生計劃」時間內，登入網上申請系統報讀心儀課程，並透過電郵獲知取錄結果。

香港樹仁大學報名日期：即日至8月31日；7月25日為學士學位課程首輪親身報名截止日期。（資料圖片）

香港樹仁大學：

報名日期：即日至8月31日；7月25日為學士學位課程首輪親身報名截止日期；7月27日學士學位課程開始接受次輪親身報名。

因應疫情，校方已設立網上申請平台，適合應屆中學文憑試考生及其他學歷申請者報名。由7月22日開始，應屆中學文憑試考生若成功上載成績，一般即日內通知結果。申請人亦可透過網上平台確認學位、繳交留位費和查閱取錄結果等。校方取消所有校內現場面試及筆試，包括原定「社會工作（榮譽）學士課程」的面試，並鼓勵應屆中學文憑試考生及其他學歷申請者使用網上申請平台。校方會同時處理網上及現場申請，以擇優方式錄取。

另外，應屆中學文憑試考生可於7月22至25日上午9時至下午6時，親身到樹仁報讀所有課程。因應學生或會到校申請，校方會按政府建議的社交距離，設有人流管制，審批所需時間或會較長。

香港恒生大學報名日期：即日至8月31日。（資料圖片）

香港恒生大學：

報名日期：即日至8月31日。

恒大由五個學院組成（包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯學院），DSE放榜當天或以後才遞交申請之同學，需留意恒大網頁公布的最新安排。鑒於新型冠狀病毒的最新發展，香港恒生大學已暫停所有到校面試安排，校方將透過電郵及網上入學申請系統通知個別申請人進行網上筆試或面試。

校長何順文早前曾表示，放榜日仍會設招生中心，但報名程序可全部透過網上進行，筆試及面試將改為視像會議或電話形式。校方本周一（20日）更新指，只設網上收生，不設即場申請。

明愛專上學院：

報名日期：7月22至25日及27日（即場報名及面試）。

申請者可透過學院網頁直接報名。校長麥建華表示，今年學校只需上網進行入學申請、面試及取錄等手續，目標在一小時內完成整個過程。

學生在放榜當日只需到校網按右上方「立即報名」，即可填寫及遞交入學申請表格。提交表格後，校方將於短時間內聯絡申請人，並按需要即時安排視像面試，以及確認入學申請已獲取錄等，在最短時間內完成所有入學程序。

珠海學院報名日期：即日至8月28日。（資料圖片）

珠海學院：

報名日期：即日至8月28日。可透過E-APP、學院網頁報名，網上預約面試。

7月22日至7月31日亦設有考生快捷報名系統

東華學院：

報名日期：7月22日至24日及7月27日。放榜日現場招生改為網上進行，即日起可登入學校網上平台遞交申請。考生在報名後一個工作天內將獲知取錄結果。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）報名日期：7月22至24日（首輪）、8月13至14日（次輪）。（資料圖片）

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）：

報名日期：7月22至24日（首輪）、8月13至14日（次輪）。7月22至24日可前往九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓，即場申請；或可透過網上申請。院校設有即場面試或網上面試（如有需要）。

放榜日設線上線下同步收生，希望親身到校了解課程及報名的學生，可在放榜日早上8時半至晚上6時，或7月23及24日早上10時至傍晚6時到校。為減少人群聚集，親友將不能陪同學生入校，學生須填寫健康申報表、通過體溫測試及戴口罩。學院強烈呼籲有意報讀學院副學位課程的同學，放榜當日，如無必要不要親身前往學院報名。學院九龍灣校園當日仍然會開放，供有需要同學前往索取資料及辦理報名手續。

香港理工大學香港專上學院（HKCC）：

報名日期：7月22日（只可申請剩餘學額）。院校表示只提供網上報名，即日獲知結果，額滿即止。7月22日只供持有效電子籌的申請人進入辦理入學申請手續。

中大專業進修學院：

DSE放榜日將以網上形式進行確認學位、入學申請等事宜。已獲「有條件取錄」的同學當天可憑電話短訊或電郵連結直接確認學位；其他同學亦可透過「CUSCS網上系統」網上申請入學，無需親臨報名中心。學院亦設立Zoom網上課程諮詢專線，於7月22至31日（7月26日除外）期間，由學院講師即時解答有關課程及升學問題。

為協助少量有需要親身處理確認學位及報名事宜的學生辦理手續，學院同時仍會開放尖沙咀東海報名中心。為有效控制人流及確保社交距離，每名申請學生最多由一位親友陪同，以保障中心使用者的衛生安全。

香港浸會大學持續教育學院報名日期：7月22日至7月24日。（資料圖片）

香港浸會大學持續教育學院：

報名日期：7月22日至7月24日。學生可透過學院入學申請系統遞交申請，因應2019冠狀病毒病疫情的最新發展，為顧及申請人的健康及安全，學院於7月22日至24日將不設即場報名及學位確認，申請者無須到學院排隊。

有意報名的申請人（包括應屆文憑試考生）及持有有條件取錄通知書的申請人，須於網上遞交入學申請或完成學位確認手續，

香港浸會大學國際學院：

報名日期：7月中至8月14日。安排與香港浸會大學持續教育學院一致，有意報名的申請人（包括應屆文憑試考生）及持有有條件取錄通知書的申請人，須於網上遞交入學申請或完成學位確認手續。學院於7月22日至24日將不設即場報名及學位確認，申請者無須到學院排隊。

香港浸會大學電影學院：

報名日期：7月22日至7月24日（放榜週即場報名及面試）；8月13至14日（額滿即止）。學生可透過網上平台報名。遞交申請表後，合資格者將接獲入學面試及筆試通知，申請人可於面試時展示代表作品作評核的參考。面試日期將按照報名時間安排。

港專：

港專指，申請者由第一步查詢開始直至最後確認學位，均能以電話或經網站進行。較早前已報名並獲得「有條件取錄」的申請人，同樣可於放榜日透過網上途徑確認學位，並繳交留位費以保留學位。在7月21日至7月23日期間，港專招生中心（包括馬鞍山、何文田、元朗、觀塘、長沙灣及佐敦）將開放予少數考生尋求協助。