新冠肺炎｜大澳三涌棚屋禁遊客內情揭秘　其他範圍仍開放遊人疏落

本港新冠肺炎踏入第三波爆發，近日均錄得雙位數確診個案。大澳鄉事委員會昨（17日）發通告，禁止非本區居民進入三涌棚屋範圍。有居民今（18日）向《香港01》解釋，因為不少遊人會經過棚屋進入棚屋中間的餐廳，但棚屋多為長者，免疫力較弱，故有必要保護他們。至於大澳其他範圍仍然開放，並歡迎遊人前來觀光、遊玩。

大澳是本港的觀光景點，但在疫情下人流也相當疏落。（高仲明攝）

新冠肺炎在港擴散，多區相繼失守破蛋。大澳鄉事委員會昨晚發通告，為抗疫而禁止非本區居民進入三涌棚屋範圍。

《香港01》記者今早由東涌出發前往大澳，發現過去遊人大排長龍等車的情況不再，反而變成車等人。巴士職員透露，由疫情再次爆發後，假日到大澳的人士大幅減少，但巴士班次未有削減，故大都不用排隊便可以上車。

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到達大澳後，大澳停車場過去停泊滿旅遊巴，但今日萬里無人，相當空曠，私家車找車位也不用排隊。停車場口，過去有數檔觀光船，但今日未見有人招攬生意。

大澳的居民見到記者，主動談及通告一事。他透露，近年有人在棚屋開設餐廳，吸引大批遊人經過三涌棚屋的住屋範圍前往餐廳，遊人間中會衝入他們家中，問題令人困擾。

大澳是本港的觀光景點。（高仲明攝）

居民：無啦啦有人行埋入我間屋度

居民們直言，棚屋屬登記寮屋，不明白為何可以改作生意，多次投訴也沒有回覆。有居於棚屋的伯伯說：「無啦啦有人行埋入我間屋度。」近日新冠病毒肆虐，他們擔心人多聚集導致爆發，影響長者生活，「我哋係希望佢哋唔好進入三涌棚屋範圍，其他大澳地方仍然觀迎佢哋。」

至下午二時許，大澳街市一帶開始見遊人前來觀光購物。不過，小食檔檔主黃太表示，生意由過去社會運動至疫情期間起起伏伏，至近期只有零星的行山客生意，形容生意慘淡，下跌近五成。

大澳棚屋居民大多是長者。（高仲明攝）

談及通告一事，黃太覺得有必要保障棚屋的長者，因不少人會進入棚屋範圍前往餐廳。擔心大澳會出現疫情嗎？她笑言，擔心都擔心不來，只能夠戴好口罩，加強防疫。

張先生及太太到來大澳散心，他們坦言今日只有很少店鋪營業，「最後喺後啲先搵到一間餐廳食啲嘢。」他們未有到棚屋一帶，但覺得禁止外人進入該範圍是好措施，因為長者的免疫力較低。

來自意大利的一對遊客，對未能到棚屋參觀感到失望，「我們不會帶病毒給他們」。但對記者解釋市區內出現爆發個案，他們則表示理解。