新冠肺炎｜鴨脷洲海怡廣場琴行有學生家長確診　明日起關閉消毒

本港社區新冠疫情繼續湧現多宗本地確診個案，港島鴨脷洲海怡廣場東翼五洲琴行分行回覆《香港01》查詢，確認琴行一位學生家長確診，已即時暫停課堂，明天和下周一（19日、20日）將關閉清潔消毒。琴行表示，該學生過往在分行的獨立鋪位上堂，毋須與其他學生接觸，該確診家長亦曾到過琴行接送，會視乎該學生檢測結果再作下一步行動。

南區區議員（海怡東）俞竣晞今日在個人社交專頁指，今早衞生署人員在 海怡半島第26座接走一名確診者。（俞竣晞Facebook）

南區區議員（海怡東）俞竣晞今日在個人社交專頁指，今早衞生署人員在海怡半島第26座接走一名確診者。俞指，海怡廣場東翼五洲琴行向其透露，該確診者為其中一位學生的家長。《香港01》致電琴行查詢，確認有關消息。琴行職員袁小姐表示，該學生過往在分行的獨立鋪位上堂，當時僅有一對師生。而獨立鋪位設出入口，毋須經分行的正門出入，相信未有機會與其他學生接觸。

她續指，該學生家長以往未有前來琴行接送學生，不過，為安全起見，已即時暫停課堂，明日和下周一將關閉清潔消毒，亦會知會琴行約200名學生有關消息。她續指，曾教授該學生的老師將會接受病毒檢測，亦會等候學生檢測結果再作下一步行動。