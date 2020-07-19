新冠肺炎｜屯門眼科中心增一員工初步確診　平日為到訪者探熱

醫院管理局新界西醫院聯網發言人透露，早前有3人染疫的屯門眼科中心今日（19日）再增一名女服務運作助理，初步確診新型冠狀病毒肺炎。該員工平日負責處理醫療紀錄，自7月13日起，每日早上有1.5 小時負責為進入眼科中心的病人量體溫，有穿合適的保護裝備。連同新個案，眼科中心累計共4人染疫，中心明日（20日）需暫時關閉。 發言人指，由於中心的病人醫療紀錄需要消毒封存10日，預計7月28日前的手術及門診服務可能會受到影響。

+ 2

屯門眼科中心昨日（17日）共3名文員確診新型肺炎，3人情況穩定，醫管局在眼科中心追蹤確診者的接觸者，今日再增一名女服務運作助理初步確診。新界西醫院聯網發言人稱，該名員工平日主要負責處理醫療紀錄，也會在地下辦公室工作，她7月13日起每日早上有1.5 小時，負責為進入眼科中心的病人量體溫，她當時有身穿合適的保護裝備。

發言人續指，由於眼科中心大部分文職員工要入住檢疫中心接受隔離檢疫，眼科中心將於明日暫時關閉，職員會為受影響病人安排改期，已預約當日手術或門診的病人，無需回到眼科中心。病人如有緊急需要，可前往屯門醫院急症室或最就近急症室求醫。

或經文件染疫 病人醫療紀錄需消毒

政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日視察眼科中心後估計，3名文員有可能經接觸文件或共用設施而感染，聯網發言人透露，眼科中心的病人醫療紀錄需要消毒封存10日，預計7月28日前的手術及門診服務可能會受到影響，眼科中心將按病人情況作出適當安排。如有查詢，病人可於今天（7月19日）下午1時至5時，或下星期一至五早上9時至下午5時致電2478 5122。