DSE 2020︳中大增「疫境自強助學金」 助經濟受疫情影響學生升學

香港中文大學為嘉許應屆DSE考生克服疫情挑戰，並支援家庭經濟受疫情影響的考生，中大今年增設「疫境自強助學金」，受惠學生最多可獲全年學費$42,100助學金，並再次推出「新生入學獎學金」，最高可獲全年免學費獎金及$30,000海外交流獎金，預料逾1000位聯招學生受惠。

因應新冠肺炎的爆發，今屆DSE的考生先後經歷停課、及公開試的延期，又要面對公開試可能取消的歷力。部份考生的家庭經濟受到疫情影響，為其升學計劃增添壓力及夏慮。為嘉許應屆DSE考生克服挑戰，香港中文大學今年增設「疫境自強助學金」，並再次推出「新生入學獎學金」，預料逾1000位聯招學生受惠。

香港中文大學今年增設「疫境自強助學金」並再次推出「新生入學獎學金」，預料逾1000位聯招學生受惠。

中大今年設立新的「疫境自強助學金」(CUHK Perseverance Bursary)，以嘉許本年度文憑試考生，協助受新冠肺炎疫情影響的聯招申請人渡過難關。所有本屆透過聯招報讀中大本科生課程的學生，只需證明家庭經濟受到疫情影響，或於未來面臨龐大財政壓力，均合資格申請「疫境自強助學金」，申請人更無需通過家庭入息和資產審查，而每位成功申請的學生可獲港幣最少10,000元助學金，最多更可獲42,100元全年學費金額。計劃預料可惠及逾600位同學，合資格申請人可於即日(20日)經入學及學生資助處網頁遞交申請。

除「疫境自強助學金」外，中大本年亦再度推出「新生入學獎學金」，考生經聯招入讀中大，又在DSE中考獲六科或以上5**成績，除可獲「全年免學費獎學金」及三萬元「海外交流獎學金外」，中大亦會向他們提供二萬元的「學習津貼」。如考生保持良好學業成績，更可按年續領「學習津貼」及「全免學費獎學金」。修讀六年制課程的學生最高可獲402,600元；而一般四年制的學生則可獲最高278,400元。

而文憑試中考獲三至五科5**的學生，除了可獲入學獎金外，可獲發10,000元海外交流獎學金。考獲兩科5**的學生，則可獲發5,000元入學獎學金。預料逾400位同學可以成功獲取獎學金，入學獎學金並無需另行申請。