新冠肺炎｜患者住所全覽　譽港灣上榜　海逸豪園累計6人染疫　

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，周三（23日）截止午夜新增118宗確診個案。衞生防護中心更新確診者行蹤資料，有患者分別居於新蒲崗譽．港灣8座、油尖旺漾日居1座及屯門黃金海岸二期32座，另外亦新增4名患者居於紅磡海逸豪園，該屋苑至今累計有6人確診。 至於在群組方面，旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組新增2名確診患者，他們分別居於九龍城崇廉樓及油尖旺西貢街19號。而葵芳新都會廣場潮庭群組，則新增一名患者，居於葵青荔景紀律部隊宿舍三座。以下附上多圖顯示患者所到大廈，如住所、商場。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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衞生署衞生防護中心昨晚公布，截至周四（23日）凌晨的24小時內，新增118宗確診個案，涉及44男74女，年齡介乎3至92歲，當中7宗個案均曾於潛伏期身處外地，至今本港個案累計2,250宗，包括2,249宗確診個案和1宗疑似個案。



截至7月23日，海逸豪園累計有6人確診新型冠狀病毒肺炎。（網上圖片）

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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紅磡海逸豪園、荃灣荃威花園各累計6人染疫



據資料顯示，一名4歲男童（個案編號第2145號）、一名35歲女子（個案編號第2181）皆是由本月18日起發病，另一名35歲女子（個案編號第2188號）則在本月17日發病，三人有流行病學關連，同樣居於海逸豪園3期悅濤灣8座，相信屬家庭群組個案。新增個案中，亦有一名71歲老婦（個案編號第2175號）居於海逸豪園20 座，於本月18日發病，為無源頭感染個案。連計早前確診的第1633宗及2058宗個案，海逸豪園共有6人染疫。



另外，荃威花園再增一名確診個案，為一名76歲男子（個案編號第2182號），由本月21日病發，與任職海關助理貿易管制主任的1617宗個案（36歲男子）有關。截至目前為止，荃威花園累計有6人染疫，同樣是E座居民。





有患者居於漾日居、譽．港灣



除了海逸豪園外，亦有豪宅「上榜」，一名48歲女子（個案編號第2143號）居於油尖旺漾日居1座，在本月16日發病，與早前確診的第1955號個案有流行病學關連。另外，一名62歲男子（個案編號第2207號）居於譽．港灣8座，於本月14日發病。而一名 46歲女子（個案編號第2226號）居於屯門黃金海岸二期32 座，於本月19日發病，二人皆為無源頭感染個案。

雅蘭稻香慶回歸群組再增2患者

旺角雅蘭中心稻香慶回歸群組，再新增兩名確診者，分別為一名56歲女子（個案編號第2152號），於7月19日發病，居於九龍城崇廉樓；一名63歲男子（個案編號第2189號），沒有病徵，居於油尖旺西貢街19號。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日於疫情記者會提及，另外亦有2個相關個案， 48歲女患者（個案編號第2136號）、67歲男患者（個案編號第2159號）亦分別於本月9日及12日偕朋友到此用膳。



潮庭群組增一患者 居於荔景紀律部隊宿舍

至於葵芳新都會廣場潮庭群組，則新增一名患者，為55歲女子（個案編號第2248號），沒有病徵，居於葵青荔景紀律部隊宿舍三座。另外，一名52歲女子（個案編號第2134號）早於本月8日已經發病，但直至昨日才確診，居於跑馬地箕璉閣，與個案1584有流行病學關連。