新冠肺炎｜衞生署醫生流失率高　去年空缺率達11%　增長率曾為零

本港新冠肺炎疫情持續，外界關注前線醫護的工作壓力。公共醫療醫生協會會長馬仲儀早前在電台節目透露，衞生署醫生人手近年下跌接近20%，因無公務員編制影響下無法即時加配人手，故只能夠不斷加班工作。 翻查資料，衞生署截至2019年4月1日的醫生職系編制為521個職位，共有59個空缺，空缺率達11%，今年空缺職位更預計會增至120個。食物及衞生局局長陳肇始，去年6月亦曾在立法會文件指，過去三個財政年度，衞生署的新增人手淨增長率為零。

本港前線醫護人手一直緊張。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

衞生防護中心早前主動調亂兩份新型肺炎檢測結果，估計事件與實驗室人員太疲倦有關。外界關注前線醫護加班情況，公共醫療醫生協會會長馬仲儀早前在電台節目透露，除化驗所人手要加班外，衞生署醫生過去數年缺接近20%人手，無法即時能夠在公務員編制上增加人手，故只能加班應對疫情。

翻查資料，就衞生署人手問題，衞生署去年曾主動公布，截至去年4月1日，醫生職系編制為521個，現有的59個空缺，空缺率達11%，預計2019-20年度的空缺數目將會增至約120個。另外，食衞局長陳肇始於去年6月於回覆立法會的文件指出，2019-20年度的衞生署醫生職系編制為575個，即按年度增加54個；過去三個財政年度，衞生署醫生職系每年的流失人數介乎21至25名之間，流失率介乎4%至6%。醫生新增人手共69名，新增人手淨增長率為零。

就《香港01》 於7月21日的報道《新冠肺炎｜馬仲儀：醫護前線加班感疲累 籲勿搶檢驗 促在家工作》，其中一段落標題一度為「衞生署醫生人手只有10%」，實為引述錯誤，應為「衞生署醫生空缺10至20%」，相關錯誤早前已經更正，謹此澄清並致歉。

文中馬仲儀所指的「人手跌」，實為衞生署醫生的空缺率，即實際工作的醫生人手下跌，但有內地傳媒報道為當局減少醫生職位數目。