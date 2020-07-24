新冠肺炎｜大圍站上蓋地盤工初確診　今早仍有上班　地盤須消毒

本地爆發第三波新冠肺炎疫情，港鐵大圍站上蓋發展項目承建商協盛建築發言人表示，早前主動安排逾百名居於較高危地區的工人進行病毒測試，今日（24日）得知一名在第5座地盤工作的外判扎鐵工匠初步確診，正待衞生防護中心作進一步測試。發言人續指，今晚及明天（25日）會安排在地盤進行大範圍消毒，涉事座數亦會停止工程，直至消毒完畢。 不過，有消息指，該名員工今早仍有返回地盤上班，獲悉檢測結果後告知公司，惟公司待近4小時後才安排該員工自行召車回家。

已安排密切接觸人士自我隔離14日及進行測試

協盛建築發言人表示，為工人的健康及安全著想，早前主動安排逾百名居於較高危地區的工人進行測試，今日接獲化驗所通知，一名主要在第5座地盤工作的外判扎鐵工匠，懷疑感染新冠肺炎，已即時通知衛生防護中心，有關工人正進一步測試。

發言人又指，根據地盤紀錄，該名外判工一直遵照指引，當值期間有佩戴口罩。另外，承建商今、明兩天會安排在地盤進行徹底消毒工作，並已即時安排曾與該外判工有密切接觸的人士，自我隔離14日及進行測試，涉事座數亦會暫時停止工程，直至消毒完畢。



有消息指，該名員工今早仍有返回地盤上班，獲悉檢測結果初步確診後告知公司，惟公司待近4小時後才安排該員工自行召車回家，下午則安排其他與該員工有密切接觸的同事，到私家醫院接受病毒檢測。

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