新冠肺炎｜港府擴大檢測至小巴司機　業界：採樣位置少、反應冷淡

本港疫情未見受控，港府宣布，擴大高危群組免費檢測計劃，當中包括小巴司機。 公共小型巴士總商會主席凌志強今（28日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，有司機反映樣本採集中心分佈位置不多，亦不包括新界，造成新界工作司機不便，暫時業界反映亦見冷淡，僅有約3成會員登記排期檢測。他又指，紅色小巴司機屬自僱人士，手停口停，難跨區接受檢測，倡港府增設檢測中心地點，或派員前往小巴站頭為司機採集樣本。

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他表示，現時樣本採集中心多位於九龍，惟未有覆蓋新界範圍，他又提到，紅色小巴司機屬自僱人士，手停口停，倘要跨區檢測，「唔知要排到幾時」，遂有不少人卻步。他建議當區安排檢測人員，前往小巴站頭為司機取樣，又或擴大取樣點範圍。

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運輸署早前公布，病毒檢測服務由的士司機，擴展至公共小巴司機，檢測屬自願性質，費用全免，持有效香港居民身分證，以及的士或公共小巴司機證人士須使用電話熱線登記。成功登記後，他們會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點。

的士或公共小巴司機依預約時段到指定檢測點並核實身分後，承辦商的當值人員會為他們採集咽喉拭子樣本，並將樣本送往化驗室作檢測，若檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士或公共小巴司機的資料轉交衛生防護中心跟進，檢測承辦商不會備存他們的個人資料。