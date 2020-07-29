教育大學前客席講師涉藏弩　警指被告左望右望　曾稱背包內是畫架

香港教育大學客席講師岑嘉林，涉嫌在今年元旦大遊行期間，被警方搜出其背包內有1枝自製弩及20枝尖木棒，其後在其住所再發現另外兩枝弩及更多尖木棒，從而被控在公眾地方管有攻擊性武器，及有意圖管有攻擊性武器罪。岑否認兩控罪，案件今（29日）於東區裁判法院開審。截停岑的警員供稱，巡邏時覺得岑垂頭行過警車，行為怪異，遂截停及搜其背包，被告初時稱內有畫架，但警員承認在查問前未有向岑作警誡。裁判官裁定岑表證成立。

被告岑嘉林（37歲）被指於今年1月1日，在灣仔胡忠大廈外管有一把自製弩及20支尖木棒；另指稱他在黃大仙的住所內管有兩把弩及5支箭。

見被告左望右望行為怪異

現駐守西貢的警員周振標供稱，案發當日下午約4時，他坐在警車內巡邏時，看見身穿黑外套、戴上黑帽和黑口罩的被告，與一名女子同行步向警車附近，他指被告「左望右望」、「行為怪異」，令他生疑，於是與4名警員落車截停被告。

被告岑嘉林。（周芷晴攝)

被告初時稱袋內有畫架

周振標指，被告的背包貌似載有重物，搜查下發現一個運動袋，被告表示袋內載有畫架，周打開袋後發現多枝尖木棒和一枝弩，「感覺一定是發射器」，問被告：「弩係點樣得返嚟？」被告答：「朋友畀。」周續問「邊個朋友？」，被告則沉默。

被告被截時無叫口號或拿標語

辯方盤問下周承認，以上對話前他未有向被告作出警誡，周解釋：「想搜集多啲證據先警誡。」周在其警員記事冊上記有上述對話，但被告沒有簽署，辯方指程序上警員應讓被告閱讀及簽署，周亦承認：「做漏咗少少。」另外，周振標同意被告被截停時，沒有叫口號、拿標語等動作，其時胡忠大廈外的街道人流稀疏，正在發生的遊行是在修頓球場一邊。

截停被告的警員周振標。（周芷晴攝）

只有一枝木弩能成功發射

庭上播放警方測試涉案三枝弩的片段，只有一枝木弩成功發射，但其中有兩枝弩不能發射，尖木棒亦折斷。

裁判官裁定被告表證成立，聆訊午續。

案件編號：ESCC29/2020