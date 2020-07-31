疑不滿「警二代」態度囂張　警長掌摑對方面頰3下　判囚3個月

警長涉嫌在截查一名任保險代理的警二代時，疑不滿對方態度囂張傲慢，掌摑了該代理3下，因而被控普通襲擊罪，案件今（31日）在九龍城法院裁決，裁判官認為警長為發洩情緒而打事主，認為他有負市民對警隊的期望，最後裁定警長罪成，判他入獄3個月，但准警長保釋等候上訴。

被告黃明偉（47歲）被控於2017年4月11日，在土瓜灣道與落山道交界的警車內襲擊男子李文瀚。

過程遭警員隨身攝錄機拍下

案情指，事主案發當晚與女友吃過飯後，回家途中遭兩警截查，他聲稱有配合警員要求搜身，惟沒有人向他出示委任證，又向他說粗口，他透露其父親是退休警員，他在警察宿舍長大，認為這些人的言行不似警員，遂報警求助。惟之後有人指他踩到一名警員，要控他襲警，他稱遭毆打並被帶上警車，在車上遭被告用粗口指罵及摑了面頰三下。他遭警長襲擊的情況，警員的隨身攝錄器拍到有關情況。

官指事主亦態度囂張極不合作

裁判官裁決時指，事主在上車前證供並不可信，又指若他真的配合調查，相信警方不會大費周章增援，此外，影片所見，事主的態度囂張，極不合作；即使警員已出示委任證仍要報警，報警時又指警員偷他的香煙；上警車後又稱被多名警員踢頭等，均與片段不符。惟片段顯示出被告確曾掌摑事主三下，認為被告為了發洩情緒，懲罰不合作的事主而打他，故裁定被告罪成。

斥被告有負公眾對警隊期望

裁判官強調，警員的職責是維治安，指被告知法犯法，對他人造成傷害，有負公眾對警隊的期望，令市民對警隊失去信心，但亦考慮到事主是始作俑者，故判被告入獄3個月。

案件編號：KCCC2771/2019