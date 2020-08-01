新冠疫情｜二人限聚令生效首周末　一家四口分開用膳免墮法網

今日（1日）是政府在上周三（29日）收緊公眾地方「限聚令」由四人收緊至兩人的首個周末，旺角街頭因疫情及打風下雨的關係，人流相當疏落，街頭多見情侶。 有一家四口在限聚令下就分開爸爸拖一個小朋友、媽媽拖着另一個小朋友，進入餐廳吃飯時亦要分開兩張枱前後坐。有父母帶小朋友看醫生，爸爸特意站在數十米外，以免遇到執法人員要解釋三人同住可獲豁免；外傭亦分成二人一組聚集，免墮法網。

政府收限聚令，無論出外還是在餐廳用膳都要遵守兩人的規定。在新例下的首個周未，加上三號風球與暴雨下，旺角街頭人流不多，商場冷清甚少市民逛街，零售商店門可羅雀。

食肆則是較多人聚集的地方，但在限聚令下每張餐枱只坐兩人，如酒樓過去一枱可坐六至十二人的大枱，今日也只容許兩個食客單邊坐，搭枱也成為絕響。

不過限聚令下，要到食肆用膳都不需要等太多時間，因為大部分市民響應專家呼籲買外賣。

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有一家四口外出用膳，爸爸拖一個小朋友、媽媽拖着另一個小朋友避免誤墮法網。他們獲待應安排前後兩張枱坐，爸爸不時要走前走後照顧媽媽及小朋友，顯得相當忙碌。

記者採訪屬於工作，是限聚令豁免範圍，採訪隊一行三人其後進入餐廳，餐廳待應也有遵守限聚令分開兩張枱安排記者入座。

外傭分成二人一組

另外，旺角花園街天橋過去周末會有大批外傭聚集，但今日前來的外傭大減，天橋由以往水洩不通變得非常寬闊，同時她們也有遵守限聚令，分開兩人一組耍樂、休息。

有媽媽拖着小朋友出外看醫生，記者才發現在50米外的男子為爸爸。媽媽直言，非常擔心解犯限聚令，所以三人隔得十分遠，一家出外也不會一同行走。爸爸則認為，收緊限聚令的成效有限，最重要是政府封關堵止源頭。

而與女友外出的丹尼爾，除了配戴着3M面罩外，更在閘氣口加上外科口罩。是否擔心觸犯口罩令？他則指，自己十分擔心受感染，故用3M面罩，而閘氣口有可能排出自己未過濾的空氣，為保護他人才再加上一個外科口罩。

他又認為，收緊限聚令後旺角的人流與前無大分別，同意政府應該源頭封關。

馬先生帶同女兒出外，幸好家中只有一名小朋友。對於政府收緊限聚令，他無奈道：「我都唔知政府啲政策到底。唉，真係好麻煩。」