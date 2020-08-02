團體抗議中央檢測人員來港　疑違限聚令警方到場要求散開

撰文：曾凱欣
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新型冠狀病毒疫情持續爆發，港澳辦日前指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港，其中 7 人「先遣隊」隊員將於今（2日）來港協助實驗室相關工作，有團體今日(2日)到醫管局總部門外請願，不滿政府要求中央派員來港協助全民檢測。
請願期間，警方到場稱其涉違反「限聚令」，要求在場人士一分鐘內散開否則會採取行動。
港澳辦日前發聲明稱，中央政府因應特區政府要求，決定派遣內地檢測人員赴港協助展開大規模核酸檢測，以及幫助香港加快建設隔離及治療中心；其中7人「先遣隊」隊員將於今（2日）來港，協助實驗室相關工作。
新民主同盟區議員譚凱邦聯同范國威、西貢區區議員呂文光、油尖旺區議員朱慧芳等於醫院管理局總部門外請願，不滿政府要求中央派員來港協助全民檢測。請願其間有警員到場，稱其涉違反「限聚令」，要求在場人士一分鐘內散開否則會採取行動。新民主同盟堅持繼續抗議，並分開兩人一組，其後警方在請願結束後抄低各人身分證資料，未有發出告票，指會保留日後跟進權利。
譚凱邦指出，進行全民檢測找到隱形患者效率低，不符合成本效益。（歐嘉樂攝）
全民檢測效率低 譚凱邦：醫管局應交代檢測能力及規劃為高風險群組測試
譚凱邦指出，進行全民檢測找到隱形患者效率低，不符合成本效益，即使檢測後亦不代表日後不會受感染，加上不少專家表示本港毋須進行全民檢測；他認為政府應集中資源為高風險群組進行測試，全民檢測或「因快得慢」。他又要求醫管局交代本港公私營機構的檢測能力，以及就此數目規劃為高風險群組進行測試。
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