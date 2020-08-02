團體抗議中央檢測人員來港　疑違限聚令警方到場要求散開

新型冠狀病毒疫情持續爆發，港澳辦日前指因應港府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員到港，其中 7 人「先遣隊」隊員將於今（2日）來港協助實驗室相關工作，有團體今日(2日)到醫管局總部門外請願，不滿政府要求中央派員來港協助全民檢測。

請願期間，警方到場稱其涉違反「限聚令」，要求在場人士一分鐘內散開否則會採取行動。