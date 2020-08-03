「嘟一嘟 ･ 樂意收」計劃去年9月至今收回約190萬個PET飲品膠樽

「嘟一嘟 ･ 樂意收」膠樽現金回贈計劃自去年9月推出至今，透過智慧回收技術的智能飲品膠樽收集機為消費者提供現金回贈，已收回約190萬個售後 PET飲品膠樽；香港太古可口可樂將與牛奶公司集團合作，今日（3日）起推出「嘟一嘟 ･ 樂意收」新階段飲品膠樽環保回收及教育計劃，今日起會在沙田宜家家居、山頂Market Place by Jasons，以及九龍灣MegaBox惠康超級市場，設置智能飲品膠樽收集機。

太古可口可樂計劃透過智慧回收技術的智能飲品膠樽收集機為消費者提供現金回贈，旨在推廣社區飲品膠樽回收、帶動可持續生活態度，以及提高公眾認識妥善處理都市廢棄物，計劃自去年9月推出「嘟一嘟 ･ 樂意收」膠樽現金回贈計劃至今，已收回約190萬個售後 PET飲品膠樽。

牛奶公司集團對於香港太古可口可樂所倡議的「共同承擔責任」廢棄物管理概念深表認同，並即日起提供旗下優越銷售地點，放置智能飲品膠樽收集機，協助推廣「嘟一嘟 ･ 樂意收」計劃，以減少棄置於堆填區的塑膠數量。

智能飲品膠樽收集機可接受不限品牌、容量由330 毫升至2公升的飲品膠樽，回收過程中將掃描膠樽上條碼以蒐集相關資料數據作統計分析之用，再經壓縮處理後，由認可回收商統一妥善回收處理。

回收機使用特別設計數碼雙語界面，提供清晰簡明操作指示，當中並結合相關環保資訊，讓消費者在參與回收及獲得現金回贈之餘，同時可以提高對正確環保回收程序的認識。

「嘟一嘟 ･ 樂意收」膠樽現金回贈計劃現提供11部智能飲品膠樽收集機，遍及全港，即日起在下列地點提供服務：

• 中環中心（因應新型冠狀病毒疫情暫時停用）

• 東涌東薈城

• 九龍塘又一城

• 旺角The Forest

• 沙田宜家家居

• 山頂Market Place by Jasons

• 荃灣南豐紗廠

• 鰂魚涌太古坊

• 將軍澳廣場

• 屯門 V City

• 九龍灣MegaBox惠康