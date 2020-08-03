科大博士生擺街站被查身份證　指警錯引《入境條例》　求司法覆核

科大博士生吳嘉倫，早前與工會成員擺街站期間遭警員查問，要求出示身份證。吳指稱與對方爭論期間，有警員突表示懷疑吳非法入境，又發出警告。吳因擔心對方使用武力，無奈就範。惟吳認為，懷疑他是非法入境者的說法，沒有足夠證據支持，認為警員做法不合法和不合理，遂於上週五(28日)向高等法院申請司法覆核，要求法庭裁定警方引用的《入境條例》相關條文屬違憲，或要求法庭頒令，執法人員引用的《入境條例》查閱他人身份證時，其目的需要與入境管制有關。

指一再遭警查身份證

申請人吳嘉倫，他亦是香港輔助教研人員工會榮譽顧問，他在申請書指，本年5月1日和另外三名工會成員，在紅磡港鐵站連接理工大學的天橋設立街站，呼籲市民成立和加入工會。下午3時許，一隊防暴警員到街站查問，之後離開。約一個多小時，4名軍裝警員到達查問，並記錄其中一名工會成員的資料。4名軍裝警員隨後離開，惟突然又拆返，要求吳和另外三名工會成員出示身份證。

科大博士生吳嘉倫向高等法院提司法覆核申請。(資料圖片)

懷疑有人犯法才可要求出示身份證

吳回應指，若軍裝警非懷疑吳等人犯法，無權要求他們出示身份證。他亦因此致電一名任律師朋友求助，對方亦道出相類的說法。

四名軍裝警員均指，非懷疑四名工會成員犯法，惟其中一名軍裝警謂：「總之就係要你出示身份證啦，我係警察。」該名警員又突然稱，懷疑吳是非法入境者，要他出示身份證。

擔心警用武力服從

吳因此再次致電律師朋友，該警員稱吳阻差辦公，並發出三次警告。吳擔心對方會使用武力，最終出示身份證。而軍裝警紀錄4名工會成員的資料後，約於5時離開。吳之後向警方查詢，獲回覆指警員當日依《入境條例》，要求吳出示身份證。

吳在申請書指根據《入境條例》，若警員要求他人出示身份證的目的，與入境管制無關，該警員無權作出此要求。涉案四名軍裝警員，均稱因四名工會成員設立街站，才需紀錄其個人資料。惟其中一名警員之後才突然表示，懷疑吳是非法入境者。

質疑查身份證與入境管制無關

吳指，根據當時的情況，懷疑吳是非法入境者並非查閱身份證的真正理由，而查閱身份證亦非與入境管制有關，因此屬非法。警員懷疑吳是非法入境者，亦沒有足夠證據支持，因此要求吳提供身份證是不合理。

吳又指，若《入境條例》准許執法者要求他人出示身份證，但其目的與入境管制無關，是違反《基本法》所保障的人身自由。

求法庭裁定錯引條例屬違憲

吳要求法庭頒令，執法人員引用《入境條例》查閱他人身份證時，其目的需要與入境管制有關。若法庭認為，執法人員引用《入境條例》相關條件查閱他人身份證時，其目的可與入境管制無關，吳認為法庭應頒令，《入境條例》相關條文屬違憲。

案件編號：HCAL1593/2020