新冠肺炎｜慶回歸群組39人染疫　稻香集團延長停業直至另行通知

本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎疫情，其中旺角雅蘭中心稻香酒家慶回歸群組，確診染疫人數至今增至39人。稻香集團今日（4日）在Facebook專頁宣布，因應疫情變化，為確保顧保及員工安全，全線分店即日起暫時全日停業，直至另行通知。

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原定明日恢復營業

稻香集團曾於7月23日宣布，全線分店由7月26日起暫時全日停業，當時暫定於明日（5日）恢復正常營業。政府昨日宣布，延續現行已實施的社交距離措施7天，直至下周二（11日），相關措施包括：禁止晚市堂食；禁止在公眾地方進行2人以上的羣組聚集；公共交通工具及室內外公眾地方必須一直佩戴口罩。

於恢復營業前一日，稻香今日宣布延長停業措施，直至另行通知。

旺角雅蘭中心3樓和4樓同屬稻香集團旗下酒樓，均增有確診者在潛伏期光顧。（資料圖片／麥凱茵攝）

慶回歸晚會於雅蘭中心稻香舉行

於本年7月9日，大批人士出席由中華輝煌會於角雅蘭中心稻香酒家舉辦的「慶回歸創輝煌歌舞晚會」，筵開十多席。從社交網站的相片及短片可見，大部分出席人士在唱歌、跳舞和合照時無戴口罩，甚至共用麥克風高歌。大部分人亦未有保持1.5米社交距離，有人不時和其他人握手。

慶回歸群組最早出現的個案，患者是在7月12日病發。衞生防護中心資料顯示，相關群組至今共有39宗確診個案，包括出席者及親友。