幫手尋人｜中度弱智男子走失　身穿藍衣最後通話提及灣仔、銅鑼灣

一名母親求助尋子！中度弱智的47歲男子施浩然，昨日下午向家人稱要去教會後，於下午5時致電母親，告知在一個商場迷路，於昨晚7時失聯至今。浩然身高5尺4寸、體重約150磅，當時身穿有太古集團贊助字樣的藍色上衣。施母憶述兒子的最後通話，估計他在銅鑼灣或灣仔一帶商場走失，浩然身上沒有金錢只得八達通。施母憂心兒子或已足足一日無進食及飲水，希望有人若發現浩然蹤影可聯絡警方。

一名母親求助尋子，其中度弱智的47歲兒子施浩然，於下午5時致電告知在一間商場迷路，於晚上7時失聯至今。（浩然媽媽提供）

施母向《香港01》表示，浩然平日會自己外出散步及去教會，昨日他不相信教會因疫情關門，執意要親自前去確認，約於下午3時出門。浩然常去的教會位於灣仔及銅鑼灣維園一帶。施母下午5時半，收到浩然來電，指去了一個商場的洗手間後迷路。當時他身處商場4樓，升降機停運，身邊見不到有人，亦找不到後樓梯。

施母估計兒子於商場被困 失聯時穿藍色上衣

施母與浩然最後一次通話，是於昨晚約7時，浩然提到自己身處銅鑼灣或灣仔，但因浩然不識字，說不出商場名稱、附近位置及方向，之後疑因手機無電而失聯。施母表示，浩然平日懂得在街上向路人求助及懂乘車歸家，估計浩然是在商場被困。她最擔心，浩然身上沒有現金，只有一張用於搭車的八達通，浩然亦甚少買食物經驗，憂心他已足足一日無進食及飲水。

浩然身上帶有身份證副本、工作公司的地址副本、及傷殘證。施母表示，該公司地址副本上印有的辦公室電話是24小時運作，她與家人朋友尋遍相關商場，至今都未有發現，並已報警。她指，浩然表達有困難，希望公眾幫忙留意，如遇到浩然，可聯絡警方。