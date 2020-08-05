涉列車揸女乘客臀部　港鐵月台助理上訴得直　獲撤非禮罪

休班港鐵月台助理被指去年在港鐵列車上揸女乘客臀部，早前被裁定非禮罪成，遭判囚21日，但他不服裁決提出上訴。高等法院今（5日）頒判詞，指原審裁判官未充分考慮事主與到場調查警員證供之分歧，認為定罪不穩，判被告上訴得直，撤銷其定罪。

上訴人劉韋辛（31歲），報稱港鐵月台助理，被控於去年6月19日在一列車上非禮女子X。

控方案情指，女事主X於事發當日在鰂魚涌站登上往油塘站的列車後，突然感覺左臀被摸了1至2秒，後來再被人揸了右臀1至2秒，X轉身後，見到被告由她身後「閃」去橫手把的位置。

法官指若小心考慮證供上的分歧 或令事主的證供受到動搖

法官在判詞指，事發時究竟上訴人是「揸」還是「摸」了X尤關重要，到場調查的警員稱X投訴兩次被摸，但從沒稱被「揸」，但X堅稱曾向警員投訴被「揸」。不過，原審裁判官並非以X在證人供詞已提及「揸」一字，作為接納X證供的基礎，而是主動問及警員在現場有否即時作出記錄，本案沒有證供顯示他記憶失準。

法官認為原審裁判官做法，是主動從警員中找到可供她拒接納警員證供的「彈藥」，大刀闊斧以自己的想像而缺乏支持的理由，拒絕接納警員證供，做法有商榷餘地，若原審裁判官小心考慮兩證人在證供上的分歧，或會令X的證供受到動搖，法官認為原審裁判官未充分分析證供，定罪不穩，故撤銷控罪，而控方亦沒申請重審。

案件編號：HCMA29/2020