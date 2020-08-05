新冠肺炎｜醫管局轉用新出院準則　近日有病人確診2天已出院

本港第三波疫情持續，今日（5日）新增85宗確診個案，是連續第三日單日個案未「破百」。隔離病床緊絀，公立醫院現時使用新的出院準則後，近兩日已安排278人出院。 今日仍然共有1, 234名確診病人分別於19間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中44人情況危殆，53人情況嚴重，其餘1,137人情況穩定。 醫院管理局解釋，根據新出院準則，若病人無病徵，且血液內有新冠病毒的抗體，即等於「康復」，傳染風險亦很低，估計年輕或病情穩定的病人，按新準則可以較早出院。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，正使用了新的出院準則，若病人無病徵且有抗體，便已等於「康復」。（黃寶瑩攝）

衞生防護中心科學委員會於7月29日，就新冠肺炎的出院方案提出最新意見。有病徵的病人如臨床狀況好轉及退燒、發病超過10天；加上對核酸檢測兩次結果均呈陰性，或者抗體測試結果呈陽性，便可出院。



而無病徵患者，在首次檢測呈陽性逾5天，加上對核酸檢測兩次結果均呈陰性，或者抗體測試結果呈陽性，即可出院。



據悉，醫管局會每日為患者取樣作核酸檢測。當有患者的檢測結果持續呈陽性，但病毒量低，而且沒有病徵，便會為他安排抗體測試。

近兩天已安排200多人出院

翻查資料，醫管局近兩天已安排200多人出院。當局公布，截至今日（5日）上午9時，共有174名確診2019冠狀病毒病的病人出院。住院最短的是#3611個案，8月3日確診，今日已出院，相信最多只住院2日。

而截至8月4日上午9時的過去24小時，共有104名確診2019冠狀病毒病的病人出院，住院最短的一名患者僅住了最多3日便出院 。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在記者會指出，正使用了新的出院準則，會為病人測試血液抗體。

年輕、病情穩定患者 料可較早出院

他解釋，若病人無病徵，且血液內有新冠肺炎的抗體，在科學上已等於「康復」，傳染風險亦很低，「所以可以放心返屋企。」他又指，特別是年輕或情況穩定的病人，留院的時間可能因此較短，可較早康復出院。

康復者要多留家中

劉家獻又指，若醫院通知病人出院，大家都可以放心，「我哋一定係檢查得清清楚楚，先比大家出院。」他又特別提醒，即使病人出院，亦應多留家中，並要做足防護衞生措施，例如戴口罩、勤洗手。

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+ 9 + 8 + 7

傳統方法需兩次檢測呈陰性

劉又指，根據以往的出院準則，病人需要無發燒、臨床情況有改善，而在出院前，相隔24小時的兩次病毒核酸檢測都一定要呈陰性。

不過，他稱現時對病毒的認知已增加，若病人身體內有中和抗體，已可代表「康復」。他說，現時會採取「是但一個方法」，當中包括上述的傳統方法，或是無病徵、身體有抗體的新方法。