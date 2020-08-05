新冠肺炎｜最新患者住所全覽　元朗魚塘魚市場有人染疫　皓畋上榜

新冠肺炎第三波疫情持續蔓延，衞生署公布昨日（4日）新增85宗確診個案。紅磡街市土瓜灣街市累計12宗確診個案，涉及6魚檔，衛生防護中心晚上更新確診者住所，發現有確診者報稱居於元朗臨時鮮魚批發市場，被列作與本地個案有流行病學關連，另有兩名確診者報稱居於元朗米埔合和魚塘，為該魚塘第三名患者。 此外，再有豪宅成為疫廈，當中柏蔚山、深灣9號、麥花臣匯再次上榜，而維港灣及皓畋在過去14日內亦首次登榜。

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米埔合和魚塘累計三人確診

根據衛生防護中心更新資料，一名22歲男子（第3732宗）報稱居於元朗臨時鮮魚批發市場，他被列作與本地個案有流行病學關連。

另有兩名確診者，則第3671宗個案的42歲女子及第3672宗個案的17歲男子報稱居於元朗米埔合和魚塘，兩人均沒有出現病徵，而該處早前亦有一宗確診個案，是第3318宗個案的43歲男子。

皓畋患者由美國返港

在豪宅方面，柏蔚山3座再現確診個案，是一名13歲男子（第3686宗），被列作與本地個案有流行病學關連，同一大廈過去14日另有兩宗確診個案，則第3516及3518宗個案。

而第3697宗個案居於深灣9號8座，同座確診個案早前亦包括第3343、3380及3381宗個案，過去14日累計有4宗。麥花臣匯 1A 座亦出現多一宗確診個案，是第3715宗個案的64歲女子，同座早前亦有一宗確診個案，是第3617宗個案。

至於維港灣5座亦出現確診個案，是第3714宗個案的81歲男子；皓畋9座亦出現一宗確診，是第3679個案的58歲女子，該患者列作輸入個案，根據衞生署今日下午公布，患者由美國返港，居家檢疫第10日的唾液樣本呈陽性。該兩個屋苑均是在過去14日期間首次上榜。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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Star Global群組多7人 3人居元朗

昨日Star Global 直銷群組再新增7宗確診個案（第3673、3689、3711、3712、 3721、3730、3755宗），累計達52宗。新增確診者中，當中3人居於元朗，分別是馬田村、元崗村及天盛苑盛賢閣，有2人居於彩明苑彩富閣，另分別有1人居於彩虹邨翠瓊樓及石籬(二)邨石富樓。

長康邨康泰樓累計9人確診

此外，多個屋苑疫情繼續蔓延。長康邨康泰樓昨日再有確診個案，包括第3705及3706宗個案的7歲男童及38歲女子，兩人均沒出現病徵，被列作與本地個案有流行病學關連，過去14日同一大廈另有6宗確診個案（第3247、3512、3544、3608、3609、3610宗），同一屋苑在過去14日累計有9宗。

至於黃大仙竹園南邨趣園樓，新增3宗確診個案，則第3695、3696及3748宗個案，過去14日另有4宗確診個案，累計有7宗確診個案。而富寧花園 6 座，新增一宗確診（第3725宗54歲男子），同一大廈在過去14日累計出現6宗確診個案。

在酒店方面，分別各有一名確診者入住香港旺角帝盛酒店及觀塘帝盛酒店，是第3680宗的46歲女子，及第3749宗個案的28歲女子，兩人均是輸入個案。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼