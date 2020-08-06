明報多個FB專頁遭黑客攻擊　頭像被換　發聲明指無法登入更新

《明報》今日（6日）發聲明，指報業旗下多個facebook帳戶專頁（包括明報即時新聞、明報OL網等）遭到黑客攻擊，頭像圖片亦被更換。《明報》聲明指，技術人員正與facebook商討應對方法，在問題解決前相關facebook專頁暫未能更新。 不過接近晚上8時，「明報即時新聞」刪除早前被更換的頭像圖片，更換回原本的紅色頭像。

今日18時52分，《明報》旗下「明報即時新聞」Facebook專頁突然更換頭像圖片，引來網友疑問。更換的圖片為一張醫護的雙手，未有任何文字描述。旗下另外一專頁「明報OL網」暫時無法搜尋。

《明報》其後與網站發聲明指，明報旗下多個facebook帳戶專頁（包括明報即時新聞、明報OL網等），今日傍晚遭到黑客攻擊，facebook帳戶的管理人員及編輯均未能登入，帳戶的頭像圖片亦被人更換。明報技術人員正與facebook商討應對方法，在問題解決前相關facebook專頁暫未能更新。《明報》對於引起混亂及不便之處，請讀者原諒。

接近晚上8時，「明報即時新聞」刪除被更換的頭像，重新使用從2014年12月用至今的紅色頭像。不過「明報OL網」專頁仍未能顯示。